Yapı kimyasalları, yapıştırıcılar ve teknik aerosoller alanında üretim yapan Beta Kimya, 120 milyon TL’lik yeni bir yatırıma gidiyor.

Kocaeli GEBKİM’de, Ortadoğu ve Doğu Avrupa’nın en büyük yapıştırıcı ve tutkal tesisini açmaya hazırlanan şirket, bu yatırımın projelendirme çalışmalarında sona geldi. Kısa bir süre içinde tesisin temeli atılacak.

Beta Kimya Genel Müdürü Cihat Sayacı, “Türk Kimya sektörü adına büyük bir önem taşıyan yeni üretim tesisimizle birlikte pek çok yeni ve farklı sektöre hitap edeceğiz” diyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.