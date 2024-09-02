ARA
DOLAR
33,92
-0,48%
DOLAR
EURO
37,53
-0,29%
EURO
GRAM ALTIN
2728,93
-0,52%
GRAM ALTIN
BIST 100
10065,93
2,37%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bilkent CYBERPARK’tan Özbekistan’a teknoloji çıkartması

Bilkent CYBERPARK’tan Özbekistan’a teknoloji çıkartması

Bilkent CYBERPARK tarafından ve Gazi Teknopark iş birliği ile Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 15 Türk firmanın katılımı ile Özbekistan - Türkiye İş Forumu gerçekleştirildi.

02 Eylül 2024 | 13:33
Bilkent CYBERPARK’tan Özbekistan’a teknoloji çıkartması

Bilkent CYBERPARK, yaklaşık 3 yıldır Türk Devletleri nezdinde yürüttüğü diplomatik girişimcilerini geçen yıl Kazakistan’da gerçekleştiren forum ile somutlaştırmıştı. Bu sürecin devamı olarak Türk Devletleri arasındaki potansiyel ticaret hacminin artırılması amacı ile Özbekistan - Türkiye İş Forumu’nun fizibilite çalışmaları başlatmıştır.

İki ülke arasındaki iş birliğine ve ticaret hacmine katkı sağlayacak olan Özbekistan - Türkiye İş Forumu’na, savunma sanayii, finansal teknolojiler, telekom, akıllı şehir teknolojileri gibi pek çok farklı başlıktan 15 Türk firması katılım gösterdi. Taşkent’te gerçekleşen iş forumunda katılımcı Türk firmalarımız, Özbekistan’da yer alan firmalar ve kamu kurumları ile 200’ün üzerinde birebir potansiyel iş birliği, satış, partnerlik görüşmeleri gerçekleştirdi.
Özbekistan - Türkiye İş Forumu’nun açılış konuşmaları, T.C. Taşkent Büyükelçisi Dr. Olgan Bekar, Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin ve IT Park Uzbekistan CEO’su Farkhod Ibragimov tarafından gerçekleştirildi. 

Konuşmalarda Özbekistan Türkiye arasındaki iş birliğinin teknolojik güç birliğine dönüştürülmesi hedefleri ve bu yolda gerçekleştirilen çalışmalara değinildi. Katılımcı firmalar, kendileri için hazırlanan ve program süresince planlanmış olan birebir görüşmeler ile talep ettikleri iş birlikleri ve ihtiyaçlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, TUIT (Tashkent University of Information Technologies), Finekstra, Dijital Teknolojiler ve Yapay Zekanın AR-GE Enstitüsü, ve Uzinfocom gibi önemli kurumlar ziyaret edilerek firmaların ikili iş birliği görüşmelerine katkı sağlandı.
 

0
  • ALTIN GRAM - TL 2728,93 -0,52%
  • ALTIN ONS 2502,54 -0,03%
  • BIST 100 10065,93 2,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 146,986 0,605%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34927 0,04152%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 89,31 -2,1016%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,9172 -0,4828%
  • EURO/DOLAR 1,1067 0,1761%
  • EURO/TURK LIRASI 37,5347 -0,2882%
  • STERLIN/DOLAR 1,31409 0,13259%
Borsa Haberleri
Özata Denizcilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Sasa Polyester'dan (SASA) devlet yardımı hakkında açıklama
Tekfen Holding (TKFEN) Suudi Arabistan'daki ihaleyi duyurdu
Borsada bugün 2 hisse fiyatında düzeltme olacak
Şirketini 94 yaşında zirveye taşıdı: Bir arkadaşına göre 3 özelliği var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Trabzonspor'dan KAP'a Abdullah Avcı bildirimi
Beşiktaş'tan KAP'a ayrılık açıklaması
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
Galatasaray'dan KAP'a ayrılık açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
GERİ
İLERİ
Özata Denizcilik halka arz sonuçları: Kaç kişi katıldı, kaç lot dağıttı?
16 kurumdan 57 hisse önerisi
Sasa Polyester'dan (SASA) devlet yardımı hakkında açıklama
Tekfen Holding (TKFEN) Suudi Arabistan'daki ihaleyi duyurdu
Borsada bugün 2 hisse fiyatında düzeltme olacak
Şirketini 94 yaşında zirveye taşıdı: Bir arkadaşına göre 3 özelliği var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 3 şirket
“Enflasyonla mücadele için yüksek faize katlanmalıyız”
Sonbahar portföyü nasıl olmalı? Borsa, faiz, altın ve dövizde beklentiler neler?
Dalgalı piyasada risklerden korunun
Trabzonspor'dan KAP'a Abdullah Avcı bildirimi
Beşiktaş'tan KAP'a ayrılık açıklaması
Borsada bu hafta en çok kazandıran, kaybettiren 3 hisse
Galatasaray'dan KAP'a ayrılık açıklaması
Borsada dün geri alım yapan 6 şirket
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL