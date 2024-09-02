Bilkent CYBERPARK’tan Özbekistan’a teknoloji çıkartması

Bilkent CYBERPARK, yaklaşık 3 yıldır Türk Devletleri nezdinde yürüttüğü diplomatik girişimcilerini geçen yıl Kazakistan’da gerçekleştiren forum ile somutlaştırmıştı. Bu sürecin devamı olarak Türk Devletleri arasındaki potansiyel ticaret hacminin artırılması amacı ile Özbekistan - Türkiye İş Forumu’nun fizibilite çalışmaları başlatmıştır.

İki ülke arasındaki iş birliğine ve ticaret hacmine katkı sağlayacak olan Özbekistan - Türkiye İş Forumu’na, savunma sanayii, finansal teknolojiler, telekom, akıllı şehir teknolojileri gibi pek çok farklı başlıktan 15 Türk firması katılım gösterdi. Taşkent’te gerçekleşen iş forumunda katılımcı Türk firmalarımız, Özbekistan’da yer alan firmalar ve kamu kurumları ile 200’ün üzerinde birebir potansiyel iş birliği, satış, partnerlik görüşmeleri gerçekleştirdi.

Özbekistan - Türkiye İş Forumu’nun açılış konuşmaları, T.C. Taşkent Büyükelçisi Dr. Olgan Bekar, Bilkent CYBERPARK Genel Müdürü Faruk İnaltekin ve IT Park Uzbekistan CEO’su Farkhod Ibragimov tarafından gerçekleştirildi.

Konuşmalarda Özbekistan Türkiye arasındaki iş birliğinin teknolojik güç birliğine dönüştürülmesi hedefleri ve bu yolda gerçekleştirilen çalışmalara değinildi. Katılımcı firmalar, kendileri için hazırlanan ve program süresince planlanmış olan birebir görüşmeler ile talep ettikleri iş birlikleri ve ihtiyaçlarına yönelik görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca, TUIT (Tashkent University of Information Technologies), Finekstra, Dijital Teknolojiler ve Yapay Zekanın AR-GE Enstitüsü, ve Uzinfocom gibi önemli kurumlar ziyaret edilerek firmaların ikili iş birliği görüşmelerine katkı sağlandı.

