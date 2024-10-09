Borsa İstanbul'da yapılan BinBin'in gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, BinBin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hüseyin Ardan Küçük, BinBin Yönetim Kurulu Üyeleri Kadir Abdik, Mustafa Saim Birpınar ve Haris Pojata, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Akkaya, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Salman, Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Can Ereren ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Ergun, törende yaptığı konuşmada, Bin Ulaşım Teknolojilerinin şehir içi ulaşımda önemi giderek artan sektörün öncü şirketlerinden olduğunu belirtti.

Şirketin, yurt içinde birçok şehirde faaliyetlerini genişletirken, uluslararası alanda da yer edinmeye başladığını dile getiren Ergun, şunları kaydetti:

"Genç ve dinamik ekibiyle, geliştirdiği yazılımla, yürüttüğü AR-GE çalışmalarıyla büyümeye devam edecektir. Bin Ulaşım Teknolojileri bugün borsamızda işlem görmeye başlayarak, girişimci ve yenilikçi ruhunu daha kurumsal bir yapıyla güçlendirecektir. Halka arzdan elde edeceği geliri, çevreci çözümler geliştirmek üzere yatırımlarda kullanacaktır. Bin Ulaşım Teknolojilerinin halka arz sürecinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

"Ulaşımın Super App'i olmayı hedefliyoruz"

BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Abdik de gerçekleşen gong töreniyle yeni bir dönemin kapısını araladıklarını belirterek, "BinBin olarak 2019'da üniversite kampüslerinde başladığımız yolculuğumuza bugün yurt dışına açılan ilk Türk mikromobilite şirketi olarak devam ediyoruz. Türkiye, Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da milyonlarca kullanıcıya hizmet veriyoruz. Ülkemizde ve global pazarlarda mikromobilite ekosistemini geliştirmek, çevreye duyarlı teknolojilerle karbon salımını azaltmak ve sürdürülebilir ulaşımı yaygınlaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

BinBin mobil uygulamasını geliştirerek ulaşımın "Super App"i olmayı hedeflediklerini aktaran Abdik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu hedefe giden yolculuğumuzda halka arzımız da önemli bir adım oldu. Halka arzımızı başarıyla tamamlamanın gururunu yaşıyoruz. Yatırımcılarımızın güvenine layık olacağımıza ve yatırımcılarımızla beraber büyüyeceğimize inancım tam. Halka arzla birlikte artacak öz kaynaklarımız sayesinde şirket alımı da dahil olmak üzere sektörde yer alan ve oluşacak fırsatları değerlendirmeyi, yeni yatırımları finanse etmeyi planlıyoruz. Böylece sürdürülebilir ulaşıma, teknoloji ekosistemine, ülke ekonomimize ve istihdamına sağladığımız katkıyı daha da artırmayı hedefliyoruz."

"Halka arza yaklaşık 279 bin yatırımcı katıldı"

Bulls Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Salman da "5 farklı ülkede 17 şehirde faaliyet gösteren ve yaklaşık 4 milyon kullanıcıya ulaşan Bin Ulaşım'ı, sadece bir mikromobilite şirketi olarak değil, elindeki datayı kendi yazılımıyla işleyen büyük bir teknoloji şirketi olarak görmekteyiz." dedi.

Bin Ulaşım'ın, halka arz sonrası hedeflerinde yatırım ve büyümenin olduğunu belirten Salman, "Bulls Yatırım liderliğinde halka açılma süreci tamamlanan Bin Ulaşım, 9,2 milyar liralık bir değerleme seviyesinden halka açıldı. Halka arza yaklaşık 279 bin yatırımcı katılırken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 1,4 katına eşdeğer bir talep geldi." ifadelerini kullandı.