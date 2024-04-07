ARA
Bist 100
9618,83
5,37%
Bist 100
Dolar/TL
32,0318
0,3773%
Dolar/TL
Euro/TL
34,7138
0,107%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0838
0,0078%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2399,44
2,08%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Bir cafe zincirine 834 bin lira ceza getiren uygulama

İstanbul'da mevzuata aykırı davranan bir işletmeye 834 bin lira idari para cezası uygulandı

07 Nisan 2024 | 10:50
Bir cafe zincirine 834 bin lira ceza getiren uygulama

Ticaret Bakanlığı, restoran ve kafelerde servis ücreti veya herhangi bir isim altında ücret alınması halinde bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiğini, göstermeyen işletmelere cezai yaptırım uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Resmi Gazete’de yayımlanan Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işletmelerde, tarife ve fiyat listelerinin iş yerinin giriş kapısının önüne ve hizmet sunulan masaların üstüne tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilir ve okunabilir şekilde asılması, takılması veya konulmasının zorunlu hale getirildiği hatırlatıldı.
 

Açıklamada, aynı yönetmelikte tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında, servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücret alınması halinde, bunun tarife ve fiyat listesinde gösterilmesi gerektiğinin de düzenlendiği bildirildi.

Söz konusu düzenlemelere ilişkin uygulamada ortaya çıkabilecek muhtelif hususları içerir bilgilendirme yazılarının, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna sektörde faaliyet gösteren satıcı ve sağlayıcılara duyurulması için iletildiği belirtilen açıklamada, ticaret il müdürlüklerine de denetimleri bu hususlarda yoğunlaştırmaları talimatı verildiği kaydedildi.

- İstanbul'da bir işletmeye 834 bin lira cezai işlem uygulandı

Mart ayında İstanbul İl Ticaret Müdürlüğü tarafından bir kafe zincirine ait iş yerinde yapılan denetimde, fiyat listesinde bazı ürünlere ait fiyat bilgisinin bulunmadığı ve servis ücreti alındığına dair bilginin bulunmamasına rağmen servis ücreti alındığının tespit edildiği bildirilen açıklamada, söz konusu işletmeye 384 ürün için toplamda 834 bin 48 lira idari para cezası uygulandığı bilgisi verildi.

Açıklamada, ​​​​​​​fiyat etiketi, tarife ve fiyat listelerine ilişkin yaygın ve yoğun denetimlerin 2024 yılında da devam edeceği, tespit edilen her bir aykırılık için 2 bin 172 lira idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

0
  • ALTIN GRAM - TL 2399,44 2,08%
  • ALTIN ONS 2329,93 1,7%
  • BIST 100 9618,83 5,37%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,62 0,182%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35894 0,34521%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,575 0,2819%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0318 0,3773%
  • EURO/DOLAR 1,0838 0,0078%
  • EURO/TURK LIRASI 34,7138 0,107%
  • STERLIN/DOLAR 1,2637 -0,0356%
Günün En Çok Okunanları
Bir cafe zincirine 834 bin lira ceza getiren uygulama
İlk çeyrekte 9 şirket halka arz edildi: Bundan sonrası için tahminler ne?
İlk çeyrekte 9 şirket halka arz edildi: Bundan sonrası için tahminler ne?
Bayramda hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Bayramda hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.04.2024)
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.04.2024)
Piyasaları haftaya ne bekliyor?
Piyasaları haftaya ne bekliyor?
Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı
GERİ
İLERİ
Bir cafe zincirine 834 bin lira ceza getiren uygulama
İlk çeyrekte 9 şirket halka arz edildi: Bundan sonrası için tahminler ne?
Bayramda hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
İlk çeyrekte 9 şirket halka arz edildi: Bundan sonrası için tahminler ne?
Bayramda hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.04.2024)
Bayramda hava nasıl olacak? İşte son tahminler
Bayramda elektrikli araçla uzun yola çıkacaklar nelere dikkat etmeli?
Toyota bu yıl bitmeden Türkiye'ye getirmeyi planlıyor
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (06.04.2024)
Piyasaları haftaya ne bekliyor?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL