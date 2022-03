Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, ülkenin dün yeni tip ICBM fırlattığı bildirildi. Bu füzenin “ilk kez fırlatıldığı” kaydedilen haberde denemenin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un nezaretinde gerçekleştiği belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore’nin dünkü füzesinin 6 bin 200 kilometrenin üzerindeki irtifada yaklaşık 1080 kilometre uçtuğunu bildirmişti. Japonya füzenin, Hokkaida’daki Oşima bölgesinin 150 kilometre batısına ve ulusal münhasır ekonomik bölge içerisine düştüğünü doğrulamıştı. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kıtalar arası balistik füze denemesinin BM Güvenlik Konseyi kararlarını “alenen ihlal ettiğini” bildirmişti. Brüksel’deki G7 liderler zirvesi kapsamında ikili görüşen ABD Başkanı Joe Biden ve Japonya Başbakanı Kişida Fumio, denemeyi kınamıştı.ABD Başkanı Biden’ın görüşmede ülkesinin, Japonya ve Güney Kore’nin “güvenliğine sarsılmaz desteğini” vurguladığı kaydedilmişti.

Devlet medyası Kim Jong Un’un yer aldığı Hollywood tarzı bir propaganda videosunu yayınladı. Un, ülkenin balistik füze fırlattığını gösteren propaganda videosunda deri ceket ve Hollywood tarzı bir gözlükle görülüyor. Video yaklaşık 12 dakika sürüyor. NK News tarafından da gösterilen videonun bir bölümü şöyle:

