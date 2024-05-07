Bir otomobil markası daha Türkiye pazarına dönebilir

Auto Show'un haberine göre 2008-2012 yılları arasında Türkiye pazarında Echo, Familia ve Emgrand gibi modellerle yer alan ve sonraki yıllarda Avrupa pazarlarından ve Türkiye’den çekilen Geely geri dönebilir. İşte detaylar:

1 Araştırma sürüyor Auto Show'un haberine göre Volvo, Polestar, Lynk&Co, Zeekr, Proton, Lotus, London Taxi gibi markaların sahibi olan Geely Auto, global ölçekte 5 tane R&D ve 12 tane üretim tesisine sahip. Geely Auto geçen yıl 1,68 milyon araç satmış. Habere göre Geely Auto yakın zaman içerisinde Türkiye pazarına da dönüş yapmak için pazar araştırmalarını sürdürüyor. Haberin detayları şöyle:

2 Henüz kesinleşmiş değil ama... Auto Show'un haberinde "Markanın Türkiye’ye dönüş çalışmaları henüz kesin olarak sonuçlanmış değil ama buna karar verilmesi ve açıklanması belki de çok uzun bir zaman almayacaktır. Şu aşamada Geely’nin, marka gücü desteğini de arkasına alarak kendi başına mı Türkiye’ye gireceği yoksa daha önceden olduğu gibi, yerel bir ortak, bir distribütör aracılığıyla mı geleceğine ilişkin henüz kesin karar verilmemiş. Geely’nin alt markalarından Lynk&Co’nun, Almanya’daki Çinli bir distribütör üzerinden Türkiye’de dağıtım faaliyetlerine hazırlandığını biliyoruz. Ayrıca Geely’nin ticari araç markası Farizon ise başka bir distribütör tarafından Türkiye’de temsil edilmeye başlandı" bilgisi paylaşılıyor.

3 'ESKİ DOSTLARIMIZI UNUTMAYACAĞIZ' CEVABI Haberde "Geely yetkilileriyle yaptığımız görüşme sırasında, Geely International’ın Genel Müdürü Michael Song, Türkiye pazarına dönme için niyetlerini yineledi. Daha öncesinde kesilen ithalat nedeniyle eski kullanıcıların bazılarının mağduriyet yaşadıklarını ilettiğimizde ve distribütör yerine Geely markasının kendi başına gelerek gücünü göstermesi gerektiği şeklindeki yorumumuza ise Song “Eski dostlarımızı unutmayacağız” şeklinde cevap verdi" deniliyor.

4 İlk etapta Geely ana markası Habere göre Geely’nin yeni pazarlara girişteki stratejisi ilk etapta kendi ana markasıyla gelmek.

5 SUV MODELLER ÖNCELİKLİ OLABİLİR Habere göre Geely, eğer marka Türkiye'ye dönerse tıpkı geçen yıl Türkiye’ye giriş yapan bir diğer Çinli olan Chery markası gibi, farklı segmentlerde yer alan geniş bir SUV ailesi ile SUV segmentine atak yapmaya hazırlanıyor. İlk etapta turbo destekli küçük benzinli ve hibrit motorlar ithalat planında yer alabilir.

6 Elektrikli modeller de gelebilir Habere göre Geely pazarlama yetkilileri, Türkiye pazarına sadece benzinli modellerini değil, NEV (New Energy Vehicles) ismi verilen yeni enerjili modellerini de getirebilmenin yollarını arıyor.

7 SUV ATAĞI Türkiye pazarı için Geely, öncelikli olarak SUV modellerini getirmeyi planlıyor. Marka, öncelikle SUV modelleriyle bir SUV atağına kalkmayı planlıyor. Habere göre 1,5 litrelik turbo benzinli motorlara sahip modeller ve bunların hibrit varyantları vergi avantajı sağlaması açısından da Türkiye pazarına uygun modeller olacak.

8 Geely Monjaro Geely, Türkiye'ye dönerse gelebilecek modellerden birinin Geely Monjaro olduğu da belirtiliyor.