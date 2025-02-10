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Bir pilota göre zenginlerin özel jet seyahati için para harcamasının 1 numaralı nedeni

Kendisi de bir pilot olan Kenn Ricci, özel uçakla seyahat etme lüksünü bir girişimcilik kariyerine dönüştürmüş.

10 Şubat 2025 | 09:14
Son Güncellenme: 10 Şubat 2025 | 12:15
Bir pilota göre zenginlerin özel jet seyahati için para harcamasının 1 numaralı nedeni

CNBC'nin haberine göre bir zamanlar kendisi de pilot olan Ricci, yıllarca Elton John ve Bruce Springsteen gibi ünlüleri uçurmuş. Ricci, başkanlık kampanyası sırasında Bill Clinton'ın uçağında pilotluk yapmış.

Flexjet'in başkanı olarak Ricci, şirketinin her gün 600 ila 900 uçuş gerçekleştirdiğini söylüyor. Ricci, "İnsanlar 12.000 ya da 15.000 dolara birinci sınıf uçabilecekken neden Londra'ya gitmek için 80.000 dolar ödüyorlar?” sorusunu yanıtlamış. Ona göre çok zenginlerin her şeyden çok değer verdikleri bir şey var: Zaman. Ricci, “Zamanı nereden satın alabilirsiniz? Nereden daha az stres satın alabilirsiniz? Gerçekten bunun için para ödüyorlar" diyor. 

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