Bir uzmana göre çocuğun 'üstün yetenekli' olduğunu gösterebilecek 5 ipucu

Bir çok anne baba çocuğunun üstün yetenekli ya da üstün zekalı olup olmadığını merak eder.

CNBC'deki makaleye göre Megan Cannella, yaklaşık on yıl boyunca üniversite düzeyinde beşeri bilimler dersleri vermiş bir isim. Canella, CNBC için kaleme aldığı makalede üstün yetenekli çocukların çoğunun, yaşıtlarından daha hızlı öğrenip bilgileri işleyebildiğini ve materyalleri yaşıtlarından birkaç kat daha iyi kavrayabildiğini söylüyor. Ancak onların her zaman uslu ve başarılı öğrenciler olmadığının da altını çiziyor ve ekliyor: “Aslında sinirbilim uzmanları üstün zekanın her çocukta farklı göründüğünü söylüyor.” Cannella, çocuğunuzun çok yetenekli olduğuna dair takip edebileceğiniz şeyleri 5 maddede özetliyor: