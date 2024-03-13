ARA
Bist 100
8910,23
-1,75%
Bist 100
Dolar/TL
32,109
0,0848%
Dolar/TL
Euro/TL
35,2383
0,1628%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0951
0,0329%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2245,08
0,1%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Bir uzmana göre istilacı balıkların denizlerimize gelme sebebi

Bir uzmana göre istilacı balıkların denizlerimize gelme sebebi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Eroğlu, Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıyabileceğini, iklim değişikliğinin etkilerini azaltacak çalışmalara hız verilmesi gerektiğini söyledi.

13 Mart 2024 | 23:56
Bir uzmana göre istilacı balıkların denizlerimize gelme sebebi

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi Dr. İlker Eroğlu, AA muhabirine, iklim değişikliğinin dünyada bütün canlıları olumsuz etkilediğini ifade etti.

Küresel ısınmadan tüm dünyanın etkileneceğinin, bu konunun herkes tarafından ciddiye alınması gerektiğinin altını çizen Eroğlu, iklim değişikliği dolayısıyla subtropikal kuşağın gittikçe kuzeye doğru genişlediğini vurguladı.

BALIKLARIN YÖNÜ

Sıcak alanın kuzeye daha fazla yayıldığına işaret eden Eroğlu, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin yakın gelecekte Mısır'la aynı iklim özelliğini taşıması söz konusu. Bu açıdan denizlerimiz ısınıyor, ısındığı için istilacı balıklar bizim denizlerimize doğru, daha güneydeki denizlerde olsun, Akdeniz'e, Karadeniz'e doğru yol almaya başladı. Mesela hamsi daha kuzeye gidiyor. Daha soğuk kesimlere doğru göç ediyor. Bunlar bizim biyolojik popülasyonlarımızın biyolojik zenginliklerimizin azalmasına, buradaki habitatların yok olmasına neden oluyor."

Eroğlu, Türkiye'deki 3 bini endemik olmak üzere 12 bin bitkinin de küresel ısınmadan etkilenmesinin söz konusu olduğuna dikkati çekti.

İklim değişikliğinin etkilerini azaltacak yöndeki çalışmaların daha da artırılması gerektiğini belirten Eroğlu, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği özellikle sıcaklıkların artması, yağışın azalması ve kuraklık, ekosistemlerin bozulmasına, tarımsal verimliliğin düşmesine neden oluyor. Bununla ilgili gerekli tedbirleri almamız önemli. Bununla ilgili tabii ki politikalar üretmek gerekiyor. Gelecekte sıcaklık artışı ne kadar olacak, yağış azalması ne kadar olacak veya artışı, ne kadar varsa bunların tespit edilmesi gerekiyor. Yani bir kere mevcut durumu tespit etmemiz lazım.

Buna bağlı olarak da geleceğe yönelik projeksiyonlar ortaya koymamız gerekiyor. Mesela yağışlar azalıyor, sıcaklık artıyorsa, yağış isteği fazla olan bitkilerden ziyade bu iklime adaptasyonu sağlayabilecek bitki türlerine daha çok önem verilmesi lazım. Su kaynaklarının tasarruflu şekilde kullanılması da önemli. Suyu har vurup harman savurmamamız gerekiyor ki Türkiye zaten bu konuda su sıkıntısı çeken yani su stresi çeken ülkeler arasında yer alıyor." AA
 


 

İlgili Haberler
En sıcak kış geride kaldı: Peki, şimdi bizi ne bekliyor?
En sıcak kış geride kaldı: Peki, şimdi bizi ne bekliyor?
0
  • ALTIN GRAM - TL 2245,43 0,12%
  • ALTIN ONS 2174,38 0%
  • BIST 100 8910,23 -1,75%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,67 -0,058%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34726 0,01745%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,35 -0,3806%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,1217 0,1244%
  • EURO/DOLAR 1,095 0,0238%
  • EURO/TURK LIRASI 35,2766 0,2718%
  • STERLIN/DOLAR 1,28 0,00859%
Günün En Çok Okunanları
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
CEO'lar 2024'te gelir artışı ve karlılık konusunda iyimser
CEO'lar 2024'te gelir artışı ve karlılık konusunda iyimser
Rekabet Kurulu, Ford-Volkswagen ortak üretimi için kararını açıkladı
Rekabet Kurulu, Ford-Volkswagen ortak üretimi için kararını açıkladı
ABD bu yıl için petrol fiyatı tahminini yükseltti
ABD bu yıl için petrol fiyatı tahminini yükseltti
Ikea tüm dünyada fiyat indirmeyi düşünüyor
Ikea tüm dünyada fiyat indirmeyi düşünüyor
Elektrikli araçlar için platform hizmeti
GERİ
İLERİ
Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
CEO'lar 2024'te gelir artışı ve karlılık konusunda iyimser
Rekabet Kurulu, Ford-Volkswagen ortak üretimi için kararını açıkladı
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
CEO'lar 2024'te gelir artışı ve karlılık konusunda iyimser
Rekabet Kurulu, Ford-Volkswagen ortak üretimi için kararını açıkladı
ABD bu yıl için petrol fiyatı tahminini yükseltti
Altın fiyatları bugün ne kadar?
CEO'lar 2024'te gelir artışı ve karlılık konusunda iyimser
Rekabet Kurulu, Ford-Volkswagen ortak üretimi için kararını açıkladı
ABD bu yıl için petrol fiyatı tahminini yükseltti
Ikea tüm dünyada fiyat indirmeyi düşünüyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL