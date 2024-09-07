BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)

ENDEKSTE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 37.86 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 25.46 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Otomotiv sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.63 azalışla 9,771 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 288 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 69.38 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 41.40 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.89 seviyesinde olduğu görülüyor.

Yukarı yönlü hareketlerde 9,912 ve 10,053 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,700 ve 9,628 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.05 baz puan azalarak yüzde 38.68 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 37.86 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ

Hissede 206,6 seviyesinin altındaki kapanışlar, 190,00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 206,6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 236,00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.



Alım aralığı: 190,00-189,00

Satım aralığı: 236,00-255,00

Yabancı Payı (%): 55,01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,94 puan arttı.



ALARKO HOLDİNG



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 98,5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 91,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 94,2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.



Alım aralığı: 91,50-90,50

Satım aralığı: 98,50-102,00

Yabancı Payı (%): 10,45

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,14 puan arttı.



CW ENERJİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

215,3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 198,10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 208,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 218,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.



Alım aralığı: 208,00-204,00

Satım aralığı: 208,00-213,00

Yabancı Payı (%): 10,75

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,06 puan arttı.



DOĞUŞ OTOMOTİV



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 238,4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 215,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 224,2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.



Alım aralığı: 215,00-213,00

Satım aralığı: 227,00-236,00

Yabancı Payı (%): 15,53

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,58 puan azaldı.



GARANTİ BANKASI



DİRENÇTE ZORLANDI

109,3-116,2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 110,5 seviyesinin altında kapanışlarda 104,00 seviyesine gerileyebilir. 116,55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 116,55 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.



Alım aralığı: 104,00-103,00

Satım aralığı: 111,00-118,00

Yabancı Payı (%): 8,57

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,29 puan azaldı.



ENKA İNŞAAT



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

47,25 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 53,00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 50,4 seviyesinin altına kayması halinde ise 47,25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.



Alım aralığı: 47,25-45,00

Satım aralığı: 53,00-53,00

Yabancı Payı (%): 29,43

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,27 puan arttı.



T. HALK BANKASI



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 16,10 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 18,27 seviyesindeki dirence yönelebilir. 17,17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16,10 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.



Alım aralığı: 16,10-16,00

Satım aralığı: 17,40-17,20

Yabancı Payı (%): 1,08

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,13 puan azaldı.



HEKTAŞ



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 12,6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 11,71 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11,05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11,71 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12,39 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.



Alım aralığı: 11,60-11,20

Satım aralığı: 11,80-12,10

Yabancı Payı (%): 12,79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,08 puan azaldı.



İŞ BANKASI (C)



HAREKET MARJI DAR

Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13,83 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 13,24 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12,70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13,24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13,97 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.



Alım aralığı: 12,70-11,90

Satım aralığı: 13,30-14,80

Yabancı Payı (%): 33,58

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,73 puan azaldı.



KOÇ HOLDİNG



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

196 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 174,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 184,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 195,30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.



Alım aralığı: 174,00-166,00

Satım aralığı: 186,00-207,00

Yabancı Payı (%): 54,40

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,07 puan azaldı.



OYAK ÇİMENTO



GÜÇ KAYBEDİYOR

70,7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 62,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 65,9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.



Alım aralığı: 62,00-60,50

Satım aralığı: 68,50-71,00

Yabancı Payı (%): 2,56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,23 puan azaldı.



PEGASUS



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

239 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 222,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 227,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 232,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.



Alım aralığı: 222,00-221,00

Satım aralığı: 232,00-230,00

Yabancı Payı (%): 21,35

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,52 puan arttı.



SASA POLYESTER



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 5,05 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 4,32 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4,98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.



Alım aralığı: 4,54-4,38

Satım aralığı: 4,98-5,33

Yabancı Payı (%): 9,34

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.



TÜRK HAVA YOLLARI



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 309,75 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 272,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 293,25 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.



Alım aralığı: 272,50-260,00

Satım aralığı: 295,00-300,00

Yabancı Payı (%): 25,01

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,22 puan azaldı.



TOFAŞ OTO. FAB.



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 221,9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 203,00 seviyesine doğru gerileyebilir. 221,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 239,00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.



Alım aralığı: 203,00-193,00

Satım aralığı: 239,00-272,50

Yabancı Payı (%): 32,15

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,10 puan arttı.



TÜRK TRAKTÖR



DİRENÇTE ZORLANDI

710,5-757 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 719 seviyesinin altında kapanışlarda 705,00 seviyesine gerileyebilir. 761,25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 761,25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.



Alım aralığı: 705,00-655,00

Satım aralığı: 725,00-780,00

Yabancı Payı (%): 24,07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,60 puan azaldı.



ÜLKER BİSKÜVİ



DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR

156 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 136,19 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 146,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 153,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.



Alım aralığı: 143,00-137,00

Satım aralığı: 153,00-164,00

Yabancı Payı (%): 13,52

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,17 puan azaldı.