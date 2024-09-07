BIST 100 hisselerinin teknik analizi (07.09.2024)

ENDEKSTE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Endeks içerisinde geçtiğimiz hafta en yüksek işlem hacmi 37.86 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 25.46 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin düşüşünde Otomotiv sektöründeki kaybın etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0.63 azalışla 9,771 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 288 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 69.38 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7, 20 ve 50 günlük hareketli ortalamalarının altında hareket ediyor. Endeksin hareketli ortalamalarının altında kalması aşağı yönlü hareketleri destekleyebilir. RSI göstergesi 41.40 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 97.89 seviyesinde olduğu görülüyor.
Yukarı yönlü hareketlerde 9,912 ve 10,053 direnç seviyeleri olarak takip edilecek. Olası geri çekilmelerde ise 9,700 ve 9,628 destek seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 1.05 baz puan azalarak yüzde 38.68 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 37.86 seviyesinde bulunuyor.
ANADOLU EFES
TABAN OLUŞUMU İZLENMELİ
Hissede 206,6 seviyesinin altındaki kapanışlar, 190,00 seviyesine doğru satışların devam etmesine neden olabilir. 206,6 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 236,00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 190,00-189,00
Satım aralığı: 236,00-255,00
Yabancı Payı (%): 55,01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,94 puan arttı.
ALARKO HOLDİNG
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 98,5 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 91,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 94,2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 91,50-90,50
Satım aralığı: 98,50-102,00
Yabancı Payı (%): 10,45
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,14 puan arttı.
CW ENERJİ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
215,3 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 198,10 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 208,7 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 218,40 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 208,00-204,00
Satım aralığı: 208,00-213,00
Yabancı Payı (%): 10,75
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,06 puan arttı.
DOĞUŞ OTOMOTİV
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 238,4 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 215,00 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 224,2 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 215,00-213,00
Satım aralığı: 227,00-236,00
Yabancı Payı (%): 15,53
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,58 puan azaldı.
GARANTİ BANKASI
DİRENÇTE ZORLANDI
109,3-116,2 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 110,5 seviyesinin altında kapanışlarda 104,00 seviyesine gerileyebilir. 116,55 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 116,55 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 104,00-103,00
Satım aralığı: 111,00-118,00
Yabancı Payı (%): 8,57
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,29 puan azaldı.
ENKA İNŞAAT
DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI
47,25 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 53,00 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 50,4 seviyesinin altına kayması halinde ise 47,25 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 47,25-45,00
Satım aralığı: 53,00-53,00
Yabancı Payı (%): 29,43
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,27 puan arttı.
T. HALK BANKASI
Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 16,10 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 18,27 seviyesindeki dirence yönelebilir. 17,17 seviyesinin altındaki kapanışlarda 16,10 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 16,10-16,00
Satım aralığı: 17,40-17,20
Yabancı Payı (%): 1,08
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,13 puan azaldı.
HEKTAŞ
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 12,6 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 11,71 seviyesinin altındaki kapanışlarda 11,05 seviyesindeki desteğini test edebilir. 11,71 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 12,39 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 11,60-11,20
Satım aralığı: 11,80-12,10
Yabancı Payı (%): 12,79
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,08 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
HAREKET MARJI DAR
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 13,83 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 13,24 seviyesinin altındaki kapanışlarda 12,70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 13,24 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 13,97 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 12,70-11,90
Satım aralığı: 13,30-14,80
Yabancı Payı (%): 33,58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,73 puan azaldı.
KOÇ HOLDİNG
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
196 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 174,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 184,8 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 195,30 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 174,00-166,00
Satım aralığı: 186,00-207,00
Yabancı Payı (%): 54,40
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,07 puan azaldı.
OYAK ÇİMENTO
GÜÇ KAYBEDİYOR
70,7 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 62,00 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 65,9 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 62,00-60,50
Satım aralığı: 68,50-71,00
Yabancı Payı (%): 2,56
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,23 puan azaldı.
PEGASUS
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
239 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 222,00 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 227,2 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 232,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı: 222,00-221,00
Satım aralığı: 232,00-230,00
Yabancı Payı (%): 21,35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,52 puan arttı.
SASA POLYESTER
SATIŞ BASKISINDA
Desteklerine doğru geri çekiliyor. 5,05 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi azalıyor. Senedin ilk desteği 4,32 seviyesinde bulunurken ilk direnci 4,98 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 4,54-4,38
Satım aralığı: 4,98-5,33
Yabancı Payı (%): 9,34
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.
TÜRK HAVA YOLLARI
SATICILAR GÜÇLÜ
Güç kaybediyor. 309,75 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 272,50 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 293,25 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 272,50-260,00
Satım aralığı: 295,00-300,00
Yabancı Payı (%): 25,01
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,22 puan azaldı.
TOFAŞ OTO. FAB.
PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR
Hissede 221,9 seviyesinin altındaki kapanışlarda 203,00 seviyesine doğru gerileyebilir. 221,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 239,00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 203,00-193,00
Satım aralığı: 239,00-272,50
Yabancı Payı (%): 32,15
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,10 puan arttı.
TÜRK TRAKTÖR
DİRENÇTE ZORLANDI
710,5-757 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 719 seviyesinin altında kapanışlarda 705,00 seviyesine gerileyebilir. 761,25 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 761,25 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 705,00-655,00
Satım aralığı: 725,00-780,00
Yabancı Payı (%): 24,07
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,60 puan azaldı.
ÜLKER BİSKÜVİ
DESTEKLERİNDE TUTUNMAYI DENEYEBİLİR
156 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 136,19 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 146,9 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 153,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı: 143,00-137,00
Satım aralığı: 153,00-164,00
Yabancı Payı (%): 13,52
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,17 puan azaldı.