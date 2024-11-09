BIST 100 hisselerinin teknik analizi (09.11.2024)

Endeks içerisinde bu hafta en yüksek işlem hacmi 34,12478 milyar TL ile Türk Hava Yolları hissesinde olurken, bu şirketi 23,34085 milyar TL ile İş Bankası (C) takip etti. Endeksin yükselişinde Perakende Ticaret sektöründeki yükselişin etkili olduğu görülmekte. Endeks geçtiğimiz haftayı yüzde 0,92792 yükselişle 8946,13 puandan kapattı. Endeksin dolar bazında fiyatı ise 261,7 seviyesinde bulunuyor. Endeksin geçtiğimiz haftaki ortalama işlem hacmi 69,28243 milyar TL olarak gerçekleşti. BİST 100 endeksi 7 ve 20 günlük hareketli ortalamalarının üzerinde hareket ederken, 50 günlük hareketli ortalamalarının ise altında hareket ediyor. RSI göstergesi 48,25851 seviyesinde bulunan endeksin momentumunun 103,37101 seviyesinde olduğu görülüyor.

Aşağı yönlü hareketlerde 8849,58 ve 8753,02 destek seviyeleri olarak takip edilecek. Olası yukarı yönlü hareketlerde ise 8994,41 ve 9042,68 direnç seviyeleri söz konusu. Yabancıların borsadaki payı geçtiğimiz haftaya göre 0,4524 baz puan azalarak yüzde 36,89241 seviyesine düşerken, 2 yıllık tahvil faizi 38,31340 seviyesinde bulunuyor.



ANADOLU EFES



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 174,7 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 204 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 216,30 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 188,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 188,00-183,00

Satım aralığı: 206,00-198,00

Yabancı Payı (%): 53,24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,42 puan azaldı.



ALARKO HOLDİNG



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 81,7 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 92,5 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 97,13 seviyesine yönelebilir. 92,5 seviyesinin altında kapanışlarda 86,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 86,00-83,50

Satım aralığı: 92,50-89,50

Yabancı Payı (%): 10,10

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,02 puan arttı.



ASTOR ENERJİ



YÜKSELİŞTE

88,75 seviyesinden başlayan hacimli yükseliş seyrinde. 88,75 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda 97,50 seviyesine yönelebilir. 88,75 seviyesinin altına sarkmalarda ise 74,50 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 74,50-64,00

Satım aralığı: 97,50-76,00

Yabancı Payı (%): 8,65

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,07 puan arttı.



ENKA İNŞAAT



Artan işlem hacminin etkisi ile yükseliş seyrinde. 47,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse 56,18 seviyesindeki dirence yönelebilir. 51,85 seviyesinin altındaki kapanışlarda 47,00 seviyesini test edilebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 47,00-43,00

Satım aralığı: 53,50-47,25

Yabancı Payı (%): 29,56

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,32 puan arttı.



GARANTİ BANKASI



DİRENÇTE ZORLANDI

97,2-108,8 aralığında hareket eden hisse güç kaybediyor. 105,2 seviyesinin altında kapanışlarda 99,00 seviyesine gerileyebilir. 110,00 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 110,00 seviyesine doğru hareketlenebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 99,00-95,50

Satım aralığı: 110,00-113,00

Yabancı Payı (%): 7,73

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,39 puan azaldı.



MİGROS TİCARET



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 397,25 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 439 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 459,38 seviyesine yönelebilir. 439 seviyesinin altında kapanışlarda 395,24 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 415,00-400,00

Satım aralığı: 437,50-452,50

Yabancı Payı (%): 28,24

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,26 puan arttı.



T. HALK BANKASI



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

14,30 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 15,96 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 14,95 seviyesinin altına kayması halinde ise 14,30 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 14,30-14,30

Satım aralığı: 15,20-15,90

Yabancı Payı (%): 0,44

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0,01 puan arttı.



HEKTAŞ



GÜÇ KAYBEDİYOR

3,61 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 3,28 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 3,43 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3,28-3,12

Satım aralığı: 3,62-3,96

Yabancı Payı (%): 11,61

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,12 puan azaldı.



İŞ BANKASI (C)



GÜÇ KAYBEDİYOR

12,11 seviyesinin üzerine çıkamadı. Güç kaybediyor, satışların sürmesi halinde 10,90 seviyesindeki desteğine gerileyebilir. 11,3 seviyesinin üzerindeki alımlar ise hissede alıcıların güçlenmesini sağlayabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 10,90-10,50

Satım aralığı: 11,80-12,60

Yabancı Payı (%): 27,03

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,10 puan azaldı.



KONTROLMATİK TEKNOLOJİ



DİRENÇLER İZLENMELİ

Yükseliş seyrinde olduğu dikkat çekiyor. 40,5 seviyesinden gelen alımlarla atağa geçti. 46,18 seviyesinin üzerinde kapanışlarda 50,14 seviyesine yönelebilir. 46,18 seviyesinin altında kapanışlarda 41,75 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 41,75-39,50

Satım aralığı: 47,75-43,50

Yabancı Payı (%): 9,47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,03 puan azaldı.



OYAK ÇİMENTO



ÇIKIŞTA

Alıcılar güçleniyor. 55,9 seviyesinden başlayan yükseliş seyrinde. 60,2 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde 64,05 seviyesindeki direncine yönelebilir. Olası bir satış dalgasında 57,00 seviyesinin test edilmesi beklenebilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 57,00-55,50

Satım aralığı: 61,00-61,50

Yabancı Payı (%): 2,47

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,04 puan azaldı.



PETKİM



SATIŞ BASKISINDA

Desteklerine doğru geri çekiliyor. 18,8 seviyesinde satıcılar güçlendiği gözleniyor. İşlem hacmi artıyor. Senedin ilk desteği 16,90 seviyesinde bulunurken ilk direnci 18,70 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 16,90-15,80

Satım aralığı: 18,70-20,90

Yabancı Payı (%): 9,62

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,06 puan azaldı.



REEDER TEKNOLOJİ



PARA ÇIKIŞI GÖZLENİYOR

Hissede 16,33 seviyesinin altındaki kapanışlarda 10,40 seviyesine doğru gerileyebilir. 16,33 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise 21,00 seviyesindeki direncini test edebilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 10,40-8,00

Satım aralığı: 21,00-25,00

Yabancı Payı (%): 4,38

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,04 puan azaldı.



SASA POLYESTER



SATICILAR GÜÇLÜ

Güç kaybediyor. 3,91 seviyesinden gelen satışlarla düşüş seyrinde. 3,68 seviyesinin üzerinde tutunmayı başarması halinde toparlanabilir. 3,76 seviyesinin altındaki kapanışlar güç kaybının sürmesine neden olabilir. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 3,68-3,46

Satım aralığı: 3,86-4,18

Yabancı Payı (%): 9,07

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,08 puan azaldı.



ŞİŞE CAM



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 37,96 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 42,00 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 39,00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 39,00-38,75

Satım aralığı: 40,00-40,50

Yabancı Payı (%): 15,25

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,02 puan azaldı.



TÜRK HAVA YOLLARI



DESTEĞİNİN ÜZERİNDE TUTUNMALI

270,00 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 299,25 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 282,75 seviyesinin altına kayması halinde ise 270,00 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.

Alım aralığı: 270,00-270,00

Satım aralığı: 285,00-280,00

Yabancı Payı (%): 24,18

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,22 puan azaldı.



VESTEL



DİRENÇLER İZLENMELİ

Güç topluyor. 54,1 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 60,90 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 53,81 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.

Alım aralığı: 56,50-54,50

Satım aralığı: 58,00-61,50

Yabancı Payı (%): 6,79

Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre -0,03 puan azaldı.