Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,07 değer kaybıyla 2.540,36 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 107,83 puan azalırken, toplam işlem hacmi 54 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 5,81, holding endeksi yüzde 4,40 değer kaybetti. Tüm sektör endeksleri gerilerken, en çok kaybettiren yüzde 8,23 ile madencilik oldu.

Gün içinde 2.684,77 puanla rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi bu seviyeden gelen satışlarla 2.540 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 4,70, sanayi endeksi ve hizmetler endeksi yüzde 3,60, teknoloji endeksi yüzde 4,31 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 128,08 puan ve yüzde 4,36 düşüşle 2.806,37 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 6’sı prim yaptı, 94’ü geriledi.

Türk Hava Yolları, Şişecam, Sasa Polyester, Kardemir (D) ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Analistler, büyüme ve enflasyonist beklentilerin şekilleneceği önemli veriler öncesinde pay ve tahvil piyasalarında oynaklığın devam ettiğini belirtti.

ANALİST YORUMU NE?

Artan tahvil faizleri ve yükselen petrol fiyatlarının enflasyon endişelerini körüklemesiyle piyasalarda risk iştahının azaldığını dile getiren analistler, ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3’ün üzerinde, Brent petrolün varil fiyatının da 120 doların üzerinde seyrettiğini söyledi.

YARIN HANGİ VERİLER VAR?

Yarın Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz kararının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise Çin’de dış ticaret dengesi, ABD’de haftalık işsizlik başvurularının öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.690 puanın direnç, 2.390 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

– Altının onsu 1.858,10 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.858,10 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası’nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,2 kazanımla 1 milyon 18 bin 700 liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 17,0805 lira, satışta 17,1489 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 16,6967 lira, satışta 16,7636 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı’nda işlem gören 17 Nisan 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 25,76’dan, bileşik getirisi de yüzde 27,42’den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0738, sterlin/dolar paritesi 1,2550, dolar/yen paritesi de 133,87 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,15 yükselişle 121,35 dolardan işlem görüyor.