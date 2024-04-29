BMD'den enflasyonla mücadele için iki maddelik çözüm önerisi

BMD Başkanı Öncel, yaptığı yazılı açıklamada, dernek üyeleri arasında yapılan mart anketini değerlendirerek, geçen ay perakende satışlarda adet açısından düşüşün devam ettiğini bildirdi.

Hazır giyimden elektroniğe, mobilyadan kozmetiğe ve yeme içmeye kadar her kategorideki üye markaların ortak şikayetinin girdi maliyetleri olduğunu vurgulayan Öncel, şunları kaydetti:

"Özellikle hazır giyim, tekstil ve ayakkabı gibi kategorilerde ham madde ve ara mallar, dünya ortalamasının yaklaşık iki katı fiyatına temin ediliyor. Bazı bitmiş ürünlerde referans fiyat uygulaması, maliyeti ikiye katlıyor. Referans fiyat üzerinden alınan KDV, indirim konusu yapılamıyor. Girdi maliyetlerinin yanı sıra AVM'lerde 10 uzama yılı sona eren kontratlarda 4-5 kat kira artış talepleriyle karşılaşılıyor."

Öncel, hiçbir firmanın kiradaki 4-5 kat artışı fiyatlarına yansıtamayacağının, aksi halde ürün satamayacağının altını çizdi.

Yabancıya satıştaki düşüşe işaret eden Öncel, 2 yıl öncesine kadar Türkiye'deki kartlı harcamaların yaklaşık yüzde 10'u yabancılar tarafından yapılırken, söz konusu oranın bu yılın ilk 2 ayında yüzde 4'ün altına indiğini bildirdi.

"İki maddelik çözüm formülümüz hazır"

BMD Başkanı Öncel, perakende sektörünün enflasyonla mücadele için iki maddelik çözüm önerisinin bulunduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sektörün rahat bir nefes alabilmesi için maliyet artışlarının bir an önce durdurulması gerekiyor. Bu konuda iki maddelik çözüm formülümüz hazır: Gümrük vergileri indirilerek perakendecinin ithal ham madde ve ara mallara rekabetçi bir fiyattan erişimi sağlanmalı, yerli ham maddeciyi de teşvikle rahatlatacak bir yol bulunmalı. AVM'lerde sabit kiranın yanında bir de ciro kirası ödüyoruz. Kira uyarlama davalarında bu durumun dikkate alınmaması perakendecinin 4-5 kat sabit kira artışı ile karşı karşıya kalmasına ve ürün başına düşen kira maliyetinde gereksiz artışa neden oluyor. Haksızlığın giderilmesi için ilgili mevzuat ciro kirası da hesaba katılarak güncellenmeli."

Öncel, önerilerin uygulamaya geçirilmesi halinde hem perakendecinin rahatlayacağını hem de maliyet kaynaklı enflasyonda çok hızlı bir gerileme olacağını kaydetti.