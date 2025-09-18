ARA
Bodrum'da 7 yılda yapıldı: İşte istenen rakam

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yapımı 7 yılda tamamlanan "Oğuz Khan" isimli 50,5 metrelik yelkenli yat törenle denize indirildi.


Son Güncellenme:
Bodrum'da 7 yılda yapıldı: İşte istenen rakam

İçmeler mevkisindeki Oğuz Tersanesi'nde düzenlenen törene, denizcilik sektörü temsilcileri, firmanın yetkilileri ile tersane çalışanları katıldı. Mavi tur için kiralama amacıyla kullanılacağı belirtilen tekne, denizle buluşturuldu. İşte teknenin fotoğrafları: 

1 Öz sermaye ile yaptık

AA'nın haberine göre firma sahibi Emre Oğuz, gazetecilere, kendi öz sermayeleriyle yaptıkları tekneyi 7 yılda tamamladıklarını ifade etti.

Teknenin tüm okyanuslarda yolcu gezdirebilen bir sertifikaya sahip olduğunu vurgulayan Oğuz, "Tekne birçok özellik ve donanıma sahip. Her kabinde yatarken denizi görebiliyorsunuz. Direkler alüminyumdan imal edildi. Bin metrekare de yelken sistemi var. Tekneyi bu kış Karayipler'e fuara göndereceğiz. Sezon başında da Avrupa'daki tüm fuarlara katılacağız." diye konuştu.

2 Hamam, buhar odası, jakuzi bulunuyor

İHA'nın haberine göre Emre Oğuz, teknenin Atlantik ve Pasifik'i geçebilecek kapasitede olduğunu belirterek, "Master kabinimizde buhar odası ve Türk hamamı bulunuyor. Salonumuzda akşam yemeklerinde piyano çalınacak. Asansörlü mutfak sistemimiz, havuz, jakuzi, plaj ve oyun alanlarımız var. 

 

3 HIZI NE KADAR

Oğuz, "Yelkenli 17 mil, motorla ise 14,5 mil hıza ulaşabiliyor" diye konuştu.

4 SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

 Oğuz, "Yedi yıl önce başladık, tamamen kendi adımıza yaptık. 1,5 yıl dünya denizlerinde tanıtımını yapacağız. Bu kış Karayipler'e açılmayı, ardından sezon sonunda Monako Fuarı'nda satışa çıkarmayı planlıyoruz. 

Satış bedeli 20 ila 30 milyon euro arasında olacak. Daha önce yaptığımız dört teknenin kazancıyla bu projeyi hayata geçirdik" diye konuştu.

 
