Bodrum'da 7 yılda yapıldı: İşte istenen rakam

AA'nın haberine göre firma sahibi Emre Oğuz, gazetecilere, kendi öz sermayeleriyle yaptıkları tekneyi 7 yılda tamamladıklarını ifade etti.

Teknenin tüm okyanuslarda yolcu gezdirebilen bir sertifikaya sahip olduğunu vurgulayan Oğuz, "Tekne birçok özellik ve donanıma sahip. Her kabinde yatarken denizi görebiliyorsunuz. Direkler alüminyumdan imal edildi. Bin metrekare de yelken sistemi var. Tekneyi bu kış Karayipler'e fuara göndereceğiz. Sezon başında da Avrupa'daki tüm fuarlara katılacağız." diye konuştu.