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Bodrum'da su sorunu büyüyor: Barajlar kurudu, evlere tankerlerle su taşınıyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde su sorunu yaşanması nedeniyle evlere tankerlerle su sağlandığı bildirildi.

18 Ekim 2023 | 16:50
Son Güncellenme: 18 Ekim 2023 | 17:06
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Bodrum'da su sorunu büyüyor: Barajlar kurudu, evlere tankerlerle su taşınıyor

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yaptığı yazılı açıklamada, küresel iklim kriziyle mücadele edilen şu günlerde Bodrum'a su sağlayan barajların da kapatılmasıyla ilçede son günlerde su sıkıntılarının yaşandığını kaydetti.

Belediye olarak ellerinden geldiğince vatandaşların su taleplerini karşıladıklarını belirten Aras, Bodrum'daki muhtelif su kuyularından temin ettikleri suları, vatandaşlara ulaştırmak için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Aras, Bodrum Belediyesi Çağrı Merkezi'nde alınan taleplerin ilgili müdürlükçe kayda alındığını, vatandaşların hanelerine sırasıyla su takviyesi yapıldığını aktararak, "Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğünden üç araçla yarımadanın farklı noktalarına ulaştırılan su için Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri Müdürlüğümüzden dört araç daha tahsis ettik. Önümüzdeki süreçte toplam 7 araçla su takviyesi hizmetlerimize planlı olarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ağustos-ekim arasında Bodrum'un birçok mahallesindeki 915 haneye tankerlerle 2 bin 432 ton su verildiği bildirildi.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Baki Ülgen de Bodrum'da su ihtiyacını karşılayan Mumcular ve Geyik barajlarında su miktarının dip seviyeye düşmesi nedeniyle yer altı su kaynakları için yeni sondaj kuyularının açılacağını bildirmişti. AA

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