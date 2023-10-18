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  • Yarın 3 ilçede 14 saat su kesintisi yaşanacak (19 Ekim İSKİ su kesintisi listesi)

Yarın 3 ilçede 14 saat su kesintisi yaşanacak (19 Ekim İSKİ su kesintisi listesi)

İSKİ, yarın (19 Ekim) Büyükçekmece, Çatalca ve Silivri'de 14 saat süreyle su kesintisi yaşanacağını bildirdi.

18 Ekim 2023 | 17:03
Son Güncellenme: 18 Ekim 2023 | 17:17
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Yarın 3 ilçede 14 saat su kesintisi yaşanacak (19 Ekim İSKİ su kesintisi listesi)

 İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), internet sitesi üzerinden isale hatlarındaki çalışmalar nedeniyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleleri duyurdu.  

Açıklamada, "Büyükçekmece, Silivri ve Çatalca İlçelerindeki su akışının daha verimli çalışabilmesi, çalışmaların sürdürülebilmesi adına isale hatlarında bakım, onarım ve yenileme çalışmaları yapılması planlanmaktadır. Bu çalışmanın içeriği; 19 Ekim 2023 Perşembe günü saat 10.00 ile 24.00 saatleri arasında 14 saat süreyle aşağıda belirtilen bölümler su verilemeyecektir." denildi. 

İşte su kesintisinin yaşanacağı 3 ilçe ve mahalleler:  

Büyükçekmece İlçesi: Muratçeşme, Türkoba, Hürriyet, Mimaroba, Tepecik, Kumburgaz, Celaliye, Kamiloba, Ahmediye, Güzelce, Bahçelievler, Yenimahalle, Ekinoba, Sinanoba ve Ulus Mahalleleri.

Çatalca İlçesi: Ferhatpaşa ve Kaleiçi Mahalleleri

Silivri İlçesi: Selimpaşa, Cumhuriyet, Fatih, Ortaköy, Kavaklı, Yenimahalle, Semizkumlar ve Alibey Mahalleleri.

 

Etiketler
su kesintisi
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