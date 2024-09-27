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BofA, TCMB’den faiz indirimi ve enflasyon beklentisini açıkladı

ABD’li Bank of America (BofA), Türkiye'de makroekonomik dengesizliklerin yavaş da olsa iyileştiğini belirterek Türkiye’de keskin bir daralma yerine hala yumuşak bir iniş görmeye devam ettiklerini açıkladı.

27 Eylül 2024 | 09:46
BofA, TCMB’den faiz indirimi ve enflasyon beklentisini açıkladı

BofA, Türkiye’de enflasyonun eylülde yüzde 50 politika faizinin altına kalmasının muhtemel olduğunu, ancak hizmet enflasyonunun henüz yavaşlamadığını ifade etti. Banka, eylülde enflasyonun yüzde 48, bu yıl yüzde 42 ve gelecek yıl da yüzde 25 olmasını öngörüyor. 

Banka, TCMB'nin ilk faiz indirimini aralık ayında 250 baz puan yapmasını beklerken, kasımda veriler beklenenden daha iyileşirse indirimin mümkün olduğunu ancak bunun 150-200 baz puan arasında olmasını beklediğini açıkladı. 

Banka geçtiği notta, cari açık beklentisini bu yıl için yüzde 2'den yüzde 1,7'ye, gelecek yıl için de yüzde 3,4'ten yüzde 2,8'e revize etti.

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Oba Makarna (OBAMS) temettü tarihi ve miktarını duyurdu
Bugün 2 hissenin fiyatında düzeltme olacak (26 Eylül)
Borsada bugün iki şirket temettü dağıtacak (26 Eylül)
1000 Yatırımlar Holding'den (BINHO) halka arz açıklaması
SPK'dan yeni bülten: 1 halka arz ve 1 bedelsiz onayı var
Sun Tekstil (SUNTK) temettü tarihini duyurdu
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