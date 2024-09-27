BofA, Türkiye’de enflasyonun eylülde yüzde 50 politika faizinin altına kalmasının muhtemel olduğunu, ancak hizmet enflasyonunun henüz yavaşlamadığını ifade etti. Banka, eylülde enflasyonun yüzde 48, bu yıl yüzde 42 ve gelecek yıl da yüzde 25 olmasını öngörüyor.

Banka, TCMB'nin ilk faiz indirimini aralık ayında 250 baz puan yapmasını beklerken, kasımda veriler beklenenden daha iyileşirse indirimin mümkün olduğunu ancak bunun 150-200 baz puan arasında olmasını beklediğini açıkladı.

Banka geçtiği notta, cari açık beklentisini bu yıl için yüzde 2'den yüzde 1,7'ye, gelecek yıl için de yüzde 3,4'ten yüzde 2,8'e revize etti.

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