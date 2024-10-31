bonVeno’ya ‘’En Yenilikçi Gıda Satış Yeri” Ödülü

Metro Türkiye’nin, kalite ve güvencesini mahalle içerisinde son tüketicilere yakın noktalara taşıyan yatırımı bonVeno, market ve yeme içme çözümlerini bir arada sunan yeni nesil mağazacılık anlayışıyla Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT) tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Gıda Plus Ödülleri’nde “En Yenilikçi Gıda Satış Yeri” ödülüne layık görüldü.

2023 yılının Haziran ayından bu yana hizmete açılan bonVeno mağazalarının tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında yeni bir boyut kazandırdığını ifade eden bonVeno Türkiye Genel Müdürü Eda Özkan, “GIFT’in düzenlediği Gıda Plus Ödülleri’nde ‘En Yenilikçi Gıda Satış Yeri’ ödülü değer görülmesinden onur duyuyoruz. Bugün sayısı 30’u aşan mağazalarımızı daha da yaygınlaştırarak daha çok kişinin mahalledeki kapı komşusu olmaya ve Metro Türkiye'nin kalite ve güvencesini de arkamıza alarak hizmetimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.



