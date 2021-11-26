China Evergrande Group’un kurucusu ve başkanı Hui Ka Yan, nakit sıkıntısı çeken emlak şirketindeki hisselerinin bir bölümünü sattı. Evergrande’nin kurucusunun borç sıkışıklığı nedeniyle %9 hissesini 344 milyon dolara sattığı belirtiliyor.

Hong Kong Menkul Kıymetler Borsası başvurularına göre, China Evergrande Group’un başkanı Hui Ka Yan, Perşembe günü şirkette 1,2 milyar hisseyi her biri ortalama 2,23 HK$ fiyattan sattı.

Satışın, Hui’nin Evergrande’deki hissesini yaklaşık %77’den %67.9’a düşürdüğünü gösterdi. Hisseleri kimin satın aldığı isi bilinmiyor.

Bloomberg’in haberine göre ise Evergrande borcunun ödenmesi için Çinli otoritelerin Hui’nin kişisel servetini adres göstermesi Pekin yönetiminin firmayı kurtarmakta isteksiz olduğunu da gösteriyor. Hui’nin Evergrande’nin tüm yükümlülüklerini karşılamaya yetecek servetinin olup olmadığı ise bilinmiyor. Haziran itibarıyla grubun toplam yükümlülüğü 300 milyar doları aşıyordu.

Hui Kan Yan, şu an Forbes’un milyarderler listesinde 10.3 milyar dolarlık servetiyle 223. sırada yer alıyor.

Hui’nin 2009 yılında halka arz ettiği Evergrande, 280’den fazla şehirde 800’den fazla projeye sahip. Hui, 1982’de üniversiteden mezun olduktan sonra 10 yıl bir çelik fabrikasında teknisyen olarak çalıştı. Hui, 1996 yılında Guangzhou’da Evergrande’yi kurdu ve küçük pazarlarda düşük fiyatlı mülkler almaya başladı. İlk projesi Jinbi Garden idi.

Çinli işadamı 2017 yılında 25,9 milyar dolarla servetini yüzde 350 artırmış ve o sene Bezos’un ardından servetini en fazla artıran kişi konumuna yükselmişti.