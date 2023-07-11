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Boris Jonhson'ın Çankırı'daki köyü statü değiştirdi

İngiltre'nin eski başbakanı Boris Johnson'ın kökenlerinin dayandığı Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyü yeniden belde statüsü kazandı.

11 Temmuz 2023 | 15:51
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Boris Jonhson'ın Çankırı'daki köyü statü değiştirdi

Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünün, yürütülen hukuki süreç sonucunda yeniden belde olmasına karar verildi.

Nüfusunun az olması nedeniyle 2014'te belde statüsünü kaybeden Kalfat, köye dönüştürüldü. Bunun üzerine Kalfat Gençlik Derneğince hukuki süreç başlatıldı.

Tüzel kişiliğinin devam ettirilmesi amacıyla açılan davada Kalfat köyünün belde statüsünün korunmasına yönelik karar çıktı.

GEÇİCİ BELEDİYE BAŞKANI

Yeniden belde statüsüne kavuşan Kalfat'ta geçici belediye başkanı görevlendirilecek, seçim süreci ise daha sonra belirlenecek.

Kalfat Köyü Muhtarı Bayram Tavukçu, yasal süreçle 2014'te kapanan belediyelerinin yeniden faaliyete geçeceğinden dolayı çok mutlu olduklarını belirterek, "Çok memnunuz, çok teşekkür ederiz herkese. Kalfat halkı olarak çok mutlu olduk. Köy muhtarı olarak tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Köy sakinlerinden Bahattin Çayırpınar da tekrar belediye olmalarından duydukları mutluluğu dile getirerek, "Bu süreçten sonra da daha büyük destekleri bekliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Tahir Akgün ise 1954'te belediye olan Kalfat'ın 2014'te nüfusu 2 binin altına düştüğü için köye dönüştürüldüğünü anlattı.

Zekeriya Işık da sürekli Kalfat'ta yaşadığını anlatarak, "Beldemiz belediyelikten düştükten sonra sıkıntılar oldu. Şimdi güzel şeyler olacağına inanıyorum. Köyümüzün gençleri bu konuda beceride bulundu, çaba gösterdi. Belediye olursa muhatap alacağımız insanları bulacağımız bir yer olacak. Köyde olumsuz şeyler oluyor, bazı yerleşim yerlerinde sıkıntılar oluyor, muhatap olacak kimse yok." diye konuştu.

BORIS JOHNSON'IN KÖYÜ

Kalfat köyü, Boris Johnson'ın İngiltere Başbakanı olmasının ardından sıkça gündeme gelmişti.

Osmanlı'nın son döneminde içişleri bakanlığı yapan Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu olan Boris Johnson'ın kökenlerinin Kalfat köyüne kadar uzandığı biliniyor.

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