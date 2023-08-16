Borsa İstanbul'da gong Ofis Yem için çaldı

Borsa İstanbul'da düzenlenen Ofis Yem halka arz gong töreni, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ofis Yem Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Taşkaldıran, Ofis Yem Yönetim Kurulu Başkan Vekili Agah Mamaloğlu, Ofis Yem Yönetim Kurulu Üyesi Galip Yeşilbaş, Ofis Yem Yönetim Kurulu Üyesi Salih Yeşilbaş, Ofis Yem Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Türk, Ofis Yem Yönetim Kurulu Üyesi Cem Taşkaldıran, Ofis Grup CFO'su Dilek Güvenir ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Halka arz sürecini yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlayan şirket, bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "OFSYM" koduyla işlem görmeye başladı.

Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, önemli bir sektörde faaliyet gösteren Ofis Yem'in, birçok işletmenin tedarikçisi konumunda olduğunu ifade etti.

Ofis Yem'in üretim kapasitesini yıllar içerisinde artırdığını aktaran Ergun, şöyle devam etti:

"Sektördeki bu gelişimi, ISO 500 listesindeki sıralamasını da yükseltmiştir. Biz de Borsa İstanbul olarak, ISO 500'de yer alıp borsamızda işlem görmeyen 15'ten fazla sanayi şehrimizdeki 150'den fazla şirketi ziyaret ederek birebir görüştük ve borsamıza davet ettik. Ofis Yem de Ankara'da ziyaret ettiğimiz şirketlerden biriydi ve bugün borsada işlem görmeye başlaması bize ayrıca gurur vermektedir. Ofis Yem Gıda, yaklaşık 619 milyon halka arz büyüklüğü ve 1,4 milyon yatırımcıya ulaşan, başarılı bir halka arz gerçekleştirmiştir. Bu halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Ofis Yem Gıda'ya borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum."

"Tarım-hayvancılık sektörünün gelişmesi için sağladığımız katkıyı artırmayı hedefliyoruz"

Ofis Yem Yönetim Kurulu Üyesi Galip Yeşilbaş da Ofis Yem'in 30 yıllık yolculuğunda önemli bir kilometre taşını geride bıraktığını aktararak, şirketin temellerini bundan 30 yıl önce farklı sektörlerde faaliyet gösteren üç ailenin güç birliğiyle attıklarını belirtti.

Yeşilbaş, "Israrla tercih edilen ürünlerimiz sayesinde Ankara, Kars ve Manisa'da yer alan toplam 170 ton/saat kapasiteye sahip güçlü üretim üsleri tesis ettik." ifadesini kullandı.

Üreticilerine daha iyi hizmet verebilmek adına güçlü lojistik alt yapılarıyla ülke genelinde yayılmış bayi ağlarını geliştirdiklerini vurgulayan Yeşilbaş, şunları kaydetti:

"Nihayetinde güçlü köklerimizden gelen endüstri kültürümüz sayesinde üst üste 5 yıldır ülkemizin ilk 500 sanayi şirketi arasına girmeyi başardık. Tüm bu başarılarımızı uyumlu çalışmamıza, yüksek standartlarda ürün üretmemize ve uzunca yıllar boyunca bizimle aynı yolda yürüyen çalışma arkadaşlarımıza borçluyuz. Yoğun bir ilgiyle tamamlanan halka arzımızdan aldığımız güçle birlikte Ofis Yem'in kurumsal yapısını güçlendirirken, tarım-hayvancılık sektörünün gelişmesi için sağladığımız katkıyı artırmayı ve şirketimize değer katacak yatırım fırsatlarını değerlendirmeyi hedefliyoruz.

Köklerimizden aldığımız güç ve yatırımcılarımızın desteğiyle gelecekte de şeffaf, kurumsal, halka açık bir şirket olarak büyümemizi sürdürmeyi istiyoruz. Halka arz sürecinde gücümüze ortak olan değerli yatırımcılarımıza, değerli kurumlarımız Sermaye Piyasası Kurulu'na, Borsa İstanbul'a, Ofis Yem ailesine ve halka arz sürecimizi yöneten Garanti BBVA Yatırım'ın değerli yönetici ile uzman ekibine teşekkür ederiz."