Borsa İstanbul'da yatırımcılara bu konuda şu bilgilendirme yapıldı:

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında (VİOP) işlem gören ve standart vade ayı Ağustos 2024 olan ekli sözleşmeler 29 Ağustos 2024 normal seans gün sonunda itfa olacaktır.

Söz konusu işlem günü normal seans sonunda sözleşmelerdeki açık pozisyonlar ekli tabloda belirtilen yöntem ile uzlaştırılacak ve kapatılacaktır.

Nakdi uzlaşmalı vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerinde kar ve zararlar otomatik olarak hesaplara yansıtılacaktır.

Fiziki teslimatlı vadeli işlem sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.

Fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde karda olan opsiyonlar otomatik kullanıma konu olacak olup; hak kullanımı istenmeyen karda opsiyonlar veya hak kullanımı istenen başabaşta ve zararda opsiyonlar için talimat verilmesi gerekmektedir. Kullanıma konu olan fiziki teslimatlı opsiyon sözleşmelerinde açık pozisyonlar, ilgili dayanak varlıkta borç/alacak kayıtları oluşturularak kapatılacaktır.

Yeni açılacak standart vade ayına sahip sözleşmeler 2 Eylül 2024 gününden itibaren işlem görmeye başlayacaktır. İşleme kapatılacak ve yeni işleme açılacak tüm vadeli işlem ve opsiyon sözleşmelerine ilişkin detaylı bilgiye https://www.borsaistanbul.com/tr/sayfa/310/veriler-vadeli-islem-ve-opsiyon-piyasasi ve http://connect.borsaistanbul.com sayfalarındaki 2 Eylül 2024 tarihli Mevcut Sözleşmeler ve Sözleşme Değişiklik Dosyası adlı raporlardan erişilebilecektir. Açıklamanın detayları için tıklayın