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  • Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (30 Eylül-4 Ekim 2024)

Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (30 Eylül-4 Ekim 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 6,83 kayıpla tamamladı. Bu hafta Papilon Savunma en çok prim yapan hisse olurken, en çok düşüş Karsan Otomotiv'de oldu.

05 Ekim 2024 | 12:01
Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (30 Eylül-4 Ekim 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,83 değer kaybederek 9.109,34 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.850,42 ve en yüksek 9.757,93 puanı gördü.

  • Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,52 değer kaybederek 10.451,60 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 5,70 düşüşle 8.781,92 puan, Sanayi Endeksi 5,91 azalışla 12.155,88 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,65 kayıpla 12.520,09 puan oldu.

Papilon Savunma en çok prim yapan hisse

  • Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 11,69 ile Papilon Savunma oldu. Papilon Savunmayı yüzde 10,75 ile Oba Makarnacılık, yüzde 9,63 ile Enerya Enerji izledi. 
  • Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 18,78 ile Karsan Otomotiv, yüzde 16,78 ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, yüzde 16,32 ile Odaş Elektrik olarak sıralandı.
  • Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 485 milyar 100 milyon lirayla Garanti BBVA, 447 milyar 78 milyon lirayla Koç Holding ve 377 milyar 775 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

 

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Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (4 Ekim)
Borsada gelecek hafta temettü dağıtacak 2 şirket
KARDEMİR'den rekor açıklaması
Borsa, altın, fon, dolar: Bu hafta kazandıranlar, kaybettirenler
Yatırım araçlarının haftalık performansı: Borsada derin kayıp
SPK'dan 2 şirkete bedelsiz onayı geldi
SPK ceza yağdırdı: 24 kişi ve çok sayıda aracı kuruma para cezası geldi
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