Borsada bu hafta en çok artan-azalan 3 hisse (30 Eylül-4 Ekim 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 6,83 değer kaybederek 9.109,34 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.850,42 ve en yüksek 9.757,93 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 8,52 değer kaybederek 10.451,60 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 5,70 düşüşle 8.781,92 puan, Sanayi Endeksi 5,91 azalışla 12.155,88 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 1,65 kayıpla 12.520,09 puan oldu.

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