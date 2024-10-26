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Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı ortalama yüzde 1,31 kazançla tamamladı. Haftanın en çok artan-azalan hisseleri ve en değerli 3 şirketi şöyle...

26 Ekim 2024 | 12:19
Borsada bu hafta en çok kazandıran ve kaybettiren 3 hisse (21-25 Ekim 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,31 değer kazanarak 8.908,47 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 8.642,18 ve en yüksek 8.921,64 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 0,41 değer kazanarak 10.014,44 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 2,01 yükselişle 8.791,72 puan, Sanayi Endeksi 1,40 artışla 12.062,77 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 2,29 kazançla 12.476,38 puan oldu.

En çok prim yapan hisseler 

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,03 ile Europower Enerji oldu.

Europower Enerji’yi, yüzde 15,23 ile Yeo Teknoloji Enerji, yüzde 14,08 ile Astor Enerji izledi.

En çok değer kaybedenler 

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 7,96 ile Türkiye Halk Bankası, yüzde 6,22 ile Otokar, yüzde 6,14 ile Kardemir (D) olarak sıralandı.

En değerli şirketler 

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 467 milyar 40 milyon lirayla Garanti BBVA, 438 milyar 456 milyon lirayla Koç Holding ve 380 milyar 880 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.

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Şişecam’dan (SISE) ICRON hisseleri hakkında açıklama
BİM'den (BIMAS) geri alım açıklaması
Doğuş Otomotiv (DOAS) bilanço tarihini duyurdu
Anadolu Efes'ten sermaye tavanı artırımı kararı
BIST 100 hisselerinin teknik analizi (21-24 Ekim 2024)
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