Borsada dün geri alım yapan 6 şirket (29 Ağustos)

OYLUM SINAİ YATIRIMLAR A.Ş. (OYLUM)

Şirket Yönetim Kurulumuz 29.08.2024 tarihindeki toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı ilke kararı çerçevesinde, OYLUM paylarında sağlıklı fiyat oluşumuna destek olunması ve pay sahiplerinin menfaatlerinin korunması amacıyla Şirketimiz tarafından pay geri alımı yapılmasına karar vermiştir ve işbu karar aynı tarihte Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda açıklanmıştır. Geri alım programı kapsamında, Şirketimiz tarafından 29.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 8,19 TL'den toplam 50.000 TL nominal değerli OYLUM payları geri alınmıştır. Gerçekleştirilen işlem sonucunda geri alınan payların nominal değeri 50.000 TL'ye ulaşmış olup, Şirket sermayesine oranı %0,05882 olmuştur.

METEMTUR YATIRIM ENERJİ TURİZM VE İNŞAAT A.Ş. (METUR)

16.07.2024 Tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 29.08.2024 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 29.08.2024 tarihinde 14,06-14,14 TL fiyat aralığından toplam 72.778 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu METUR payları 632,778 adete ulaşmıştır.Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu METUR paylarının toplam nominal tutarı 632,778 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 0,586'dir.

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (YGGYO)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 17.05.2024 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; Şirketimizce 29.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 49,4648 TL ağırlıklı ortalama fiyat ile toplam 18.401 TL nominal değerli YGGYO payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte Şirketimizin sahip olduğu YGGYO paylarının toplam nominal tutarı 7.483.492 TL'ye ulaşmış olup bu payların sermayeye oranı % 3,0933'dir.

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

15 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım programına istinaden, 29.08.2024 tarihinde 2,7100 - 2,7600 TL fiyat aralığından (ortalama 2,7371 TL) 350.000 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu KRVGD payları 14.515.441 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,67)

SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. (SASA)

29 Ağustos 2024 tarihinde 4,79 TL – 5,03 TL fiyat aralığından (ortalama 4,89 TL) 8.000.000 lot SASA pay senedi geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu SASA payları 26.000.000 lota ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %0,0601)

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (SARKY)

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 01.02.2024 tarihli kararı ile pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 29.08.2024 tarihinde Borsa İstanbul'da pay başına 23,00 - 23,44 TL (ağırlıklı ortalama 23,23- TL) fiyat aralığından toplam 68.583 TL nominal değerli SARKY payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, 29.08.2024 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 1.685.431 TL olup, bu payların sermayeye oranı %0,281'ye ulaşmıştır.