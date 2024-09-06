Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket

Borsada şu an itibarıyla gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket ve ödeme tarihleri şöyle:

1 KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD) Şirket pay başına brüt 0,0347222 TL, net 0,0312499 TL 2. taksit kar payı ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Eylül 2024, ödeme tarihi ise 12 Eylül 2024.

2 PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PLTUR) Pay başına brüt 0,0598569 TL, net 0,0538712 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Eylül 2024, ödeme tarihi ise 12 Eylül