ARA
DOLAR
33,99
0,09%
DOLAR
EURO
37,66
-0,47%
EURO
GRAM ALTIN
2724,10
-0,86%
GRAM ALTIN
BIST 100
9771,16
-1,67%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket (9-13 Eylül)

Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket (9-13 Eylül)

Borsada 9-13 Eylül haftasında kar payı dağıtması genel kurul onayıyla kesinleşmiş 3 şirket bulunuyor...

06 Eylül 2024 | 19:54
Son Güncellenme: 06 Eylül 2024 | 19:55
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket (9-13 Eylül)

Borsada şu an itibarıyla gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket ve ödeme tarihleri şöyle:

1 KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD)

KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (KRVGD) Şirket pay başına brüt 0,0347222 TL, net 0,0312499 TL 2. taksit kar payı ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Eylül 2024, ödeme tarihi ise 12 Eylül 2024.

2 PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PLTUR)

PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (PLTUR) Pay başına brüt 0,0598569 TL, net 0,0538712 TL temettü dağıtacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 10 Eylül 2024, ödeme tarihi ise 12 Eylül

3 GRAINTURK TARIM A.Ş. (GRTRK)

GRAINTURK TARIM A.Ş. (GRTRK) Şirket pay başına brüt 0,0397333 TL, net 0,0357599 TL 2. taksit kar payı ödemesi yapacak. Nakit kar payı hak kullanım tarihi 13 Eylül 2024, ödeme tarihi ise 17 Eylül
0
  • ALTIN GRAM - TL 2724,1 -0,86%
  • ALTIN ONS 2493,33 -0,94%
  • BIST 100 9771,16 -1,67%
  • DOLAR/JAPON YENI 142,271 -0,82%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35693 0,48951%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 90,35 1,6596%
  • DOLAR/TURK LIRASI 33,99 0,0941%
  • EURO/DOLAR 1,1082 -0,2565%
  • EURO/TURK LIRASI 37,6628 -0,4716%
  • STERLIN/DOLAR 1,31295 -0,39071%
Borsa Haberleri
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
6 Eylül borsada gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
GERİ
İLERİ
Borsada gelecek hafta temettü ödemesi kesinleşmiş 3 şirket
6 Eylül borsada gün sonu özeti
Borsa, altın, dolar: Haftalık performans
Cem Zeytin (CEMZY) ne zaman borsada işlem görecek?
SPK'den bedelsiz onayı alan son 3 şirket ve oranları
Borsada kazanan yaşlı kurtlar olmuş
SPK'dan yeni bülten: Bir halka arz daha geliyor, 3 bedelsiz onayı var
Yabancının geçen hafta tercihi tahvil oldu
Adel Kalemcilik'ten temettü güncellemesi
M çiçeği haberleri hangi hisseleri nasıl etkiledi?
Cem Zeytin (CEMZY) halk arz sonuçları: Kaç lot dağıttı, kaç kişi katıldı?
Borsada dün 'yeni iş ilişkisi' açıklayan 3 şirket (4 Eylül)
Borsada perşembe günü 1 hisse temettü dağıtacak (5 Eylül)
Migros (MGROS) toplam mağaza sayısını duyurdu
THY bir ülkeye daha sefer başlatıyor
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL