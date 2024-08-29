Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 76,05 puan artarak 9.833,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, güne 5,21 puan ve yüzde 0,05 artışla 9.762,37 puandan başladı. Gün içinde en düşük 9.705,48 puanı, en yüksek 9.888,40 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 9.833,22 puandan tamamladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,22, holding endeksi yüzde 1,48 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,29 ile turizm, en çok kaybettiren yüzde 0,87 ile ticaret olarak belirlendi.

Önceki kapanışa göre sanayi endeksi yüzde 1,45, mali endeks yüzde 0,84, hizmetler endeksi yüzde 0,08 ve teknoloji endeksi yüzde 1,76 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 71,01 puan ve yüzde 0,66 kazançla 10.842,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 25'i geriledi.

Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Anadolu Efes ile Türkiye İş Bankası (C) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ABD VERİLERİ

ABD'de bugün açıklanan verilere göre Gayrisafi Yurt İçi Hasıla bu yılın ikinci çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3 arttı. Söz konusu dönemde büyüme verisinde yukarı yönlü revizyona gidilirken, geçen ay yayımlanan öncü verilerde, ülke ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 2,8 büyüdüğü öngörülmüştü.

Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış yüzde 2,5 olarak kayıtlara geçti. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış da yüzde 2,8 oldu.

RİSK İŞTAHINI ARTIRDI

Ülkede, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı da 24 Ağustos ile biten haftada 2 bin kişi azalışla 231 bine inerken, piyasa beklentilerinin hafif altında gerçekleşti. Veriler ABD ekonomisinin gücünü koruduğuna işaret ederken, "yumuşak iniş" beklentilerinin öne çıkması küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

Analistler, geçen hafta düşmesine rağmen işsizlik maaşı başvuru sayısının yılın başlarındaki ortalamaların oldukça üzerinde olduğunu, bunun iş gücü piyasasındaki yumuşama eğilimini desteklediğini kaydetti.

YARIN BORSA İSTANBUL TATİL

Öte yandan, 30 Ağustos Cuma gününün Zafer Bayramı tatili olması nedeniyle yarın Borsa İstanbul'da işlem gerçekleşmeyecek.

Yarın yurt dışında Japonya'da Tokyo TÜFE, işsizlik oranı, perakende satışlar, sanayi üretimi, Avro Bölgesi'nde enflasyon, Almanya'da işsizlik oranı, ABD'de kişisel gelir ve harcamalar ile Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.850 ve 10.000 seviyelerinin direnç, 9.650 ve 9.500 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞME KAPANDI

Avrupa borsaları, Almanya’da yüzde 2’nin altına inen yıllık enflasyon oranının piyasalarda Avrupa Merkez Bankası’ndan (ECB) eylülde faiz indirimi beklentisini artırmasıyla teknoloji hisseleri öncülüğünde günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,76 artışla 524.57 puana çıktı.

Teknoloji hisseleri, yatırımcıların yapay zeka ağırlıklı ABD’li çip üreticisi Nvidia'nın çeyrek sonuçlarına odaklanmasıyla günü ortalama yüzde 2,15 değer kazanarak kapattı.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,69 artışla 18.912,57 puana çıkarak rekor yeniledi. ECB'nin daha fazla faiz indirimi beklentisini destekleyen Alman enflasyon rakamları da Dax 40 endeksinin tarihinde ilk kez 18.900 puanı aşmasına destek sağladı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,92 yükselerek 34.192,06 puana ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,84 değer kazanarak 7.7640,95 puana ulaştı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,43 artışla 8.379,64 puana yükseldi

Avro/dolar paritesi TSİ 19.32 itibarıyla yüzde 0,31 değer kaybederek 1,109 seviyelerinden işlem gördü.

- Almanya'da enflasyon ECB'nin hedefinin altına indi

Öte yandan, Almanya'da temmuzda yüzde 2,3 olan yıllık enflasyon ECB'nin sıkı faiz politikasının etkisiyle beklentilerin üzerinde düşüşle ağustosta yüzde 1,9'a geriledi. Böylece, Almanya'da yıllık enflasyon oranı son 3 yılın en düşük seviyesine indi.

Avro Bölgesi'nin en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyon oranı bölgede enflasyon eğilimleri için özellikle önemli görülürken, ülkede enflasyon oranı ağustosta ECB'nin yüzde 2 hedefinin altına inmesi dikkati çekti.

Bu nedenle, piyasalarda, ECB tarafından eylülde faiz indirimi yapılması olası bir senaryo olarak görülüyor.