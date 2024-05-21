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BIST 100 endeksi, 11.000 puanı aşarak rekor kırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.002,45 puanla rekor seviyeyi gördü.

21 Mayıs 2024 | 11:49
BIST 100 endeksi, 11.000 puanı aşarak rekor kırdı

BIST 100 endeksindeki yükseliş, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,6'nın üzerine çıktı. Bankacılık endeksi de yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 264,3 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Türkiye'de ortodoks ekonomi politikalarına dönüşün ardından yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güvenin iyileşmesiyle TL varlıklara ilginin devam ettiğini kaydeden analistler, uluslararası kurum ve kuruluşların da Türkiye ekonomisi için yaptığı olumlu açıklamalara dikkati çekti.

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