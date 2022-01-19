Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın 511. kilometresinde yaşanan patlama ve yangın nedeniyle kesilen akış yeniden başladı.

BOTAŞ’tan yapılan açıklamada, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın 511. kilometresinde dün akşam saatlerinde patlama ve bunun sonucunda yangın çıktığı hatırlatıldı.

Yangın tamamen söndürüldüğü ve soğutma çalışmalarının da tamamlandığı belirtilen açıklamada, “BOTAŞ ekipleri tarafından gerekli tüm tedbirler alınmış olup petrol akışı başlamıştır.” ifadeleri kullanıldı.