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BOTAŞ'tan deprem açıklaması

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), depremden etkilenen Kahramanmaraş ve diğer illerde vatandaşlara güvenli gaz akışı sağlanması amacıyla gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

06 Şubat 2023 | 08:46
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BOTAŞ'tan deprem açıklaması

BOTAŞ'tan yapılan açıklamada, ham petrol boru hatlarında yapılan kontroller sonucu herhangi bir hasar tespit edilmediği kaydedildi.

Teknik ekiplerin sahada gerekli kontrol ve müdahaleleri yaptığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Merkez üssü Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi olarak açıklanan ve çevre illerde de hissedilen deprem meydana gelmiş olup, BOTAŞ tarafından tüm ekipler hemen teyakkuza geçirilmiş, gerekli güvenlik tedbirleri alınarak hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır. Hatay il merkeziyle Kırıkhan ilçesi, Kahramanmaraş il merkeziyle Pazarcık ve Narlı ilçelerine tedbir amaçlı doğal gaz akışı durdurulmuştur. BOTAŞ teknik ekipleri sahada gerekli kontrol ve müdahaleleri yapmaktadır. Bölgedeki doğal gaz dağıtım şirketleriyle koordineli olarak vatandaşlarımıza güvenli gaz akışı sağlanması amacıyla gerekli çalışmalar yürütülmektedir."

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