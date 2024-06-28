Bu güzellik yarışmasının finalistleri çeşitli yapay zeka programlarıyla üretildi. CNN'in haberine göre 10 finalist Haziran ayı sonunda yapılması planlanan "Miss AI" finaline katılmak üzere 1.500'den fazla katılımcının bulunduğu bir havuzdan seçildi. Türkiye’den Seren Ay ve Asena ilik ilk 10 arasında.

CNN'de yer alan makaleye göre yarışmacılar için bu etkinlik, teknolojinin olağanüstü yeteneklerini sergilemek için bir fırsat. Ancak karşı görüşe göre bu etkinlik internette dijital olarak üretilmiş görüntülerin giderek artmasıyla körüklenen gerçekçi olmayan güzellik standartlarının daha da yaygınlaşmasını temsil ediyor.

Fransa'yı temsil eden avatar Lalina'nın Instagram'da takipçi sayısı 100 bini geçmiş durumda.

Cambridge Üniversitesi'nde yapay zekanın geleceği üzerine çalışan araştırma görevlisi Dr. Kerry McInerney CNN'e verdiği röportajda, "Bence düzenlenmemiş bir yüzün neye benzediğini giderek daha fazla kaybetmeye başlıyoruz" diyor.

Yarışmanın başladığı 1921'den beri Miss USA güzellik yarışmasında kazananlarının çoğunun beyaz, zayıf, uzun saçlı ve simetrik yüz hatlarına sahip olduğu gerçeğini yansıtan sosyolog Hilary Levey Friedman da benzer görüşlerde.

CNN'e göre güzellik standartlarında yerleşik önyargılar, görüntüleri oluşturmak için yapay zeka kullanan programlara da sızıyor. McInerney, "Miss AI" kısa listesindeki modellerin çoğunun "çok çok açık tenli olduğunu ve büyük çoğunluğunun hala Beyaz kadınlar olduğunu, hala zayıf olduklarını ve hala bu normdan çok fazla uzaklaşmadıklarını" anlatıyor. CNN'e verdiği röportajda "Bu araçlar dünyadaki mevcut kalıpları çoğaltmak ve ölçeklendirmek için üretiliyor. Yaratıcılığı geliştiren araçlar olarak satılsalar bile, güzellik normları söz konusu olduğunda bunlara meydan okumak için yapılmıyorlar" diyor.

HANGİ KRİTERLERE BAKACAKLAR?

Yarışma organizatörleri ise katılımcıların sadece güzelliklerinden daha fazlasına göre değerlendirileceğini söylüyor. İçerik oluşturucularının yapay zeka araçlarını kullanmalarının yanı sıra sosyal medya etkileri nedeniyle de puan kazanacaklar ve "Dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için tek bir hayalin olsaydı bu ne olurdu?" gibi soruları yanıtlamak zorunda kalacaklar.

10 finalist arasınnda yer alan avatarlardan Asena İlik (Türkiye) Instagram'da 20 binden fazla takipçiye sahip.

KARLI BİR PAZARLAMA MODELİ OLARAK DOĞDU

AI avatarlarının çoğu aslında tıpkı influnecer gibi davranmak üzere pazarlama araçları olarak geliştirildi. Örneğin Lil Miquela adlı bir yapay zeka Influncerı Instagram'da yüzbinlerce takipçi topladı; Calvin Klein ve Prada gibi markalarla çalıştı. Bu karlı bir iş çünkü insan benzerlerinin aksine ücret almaları gerekmiyor ve doğrudan bir pazarlama ajansı veya ürün sahibi şirket tarafından sahiplenilebiliyor.

'SORUNU ÇÖZMEK İÇİN BURADA DEĞİLİZ AMA...'

Popüler Yapay zeka modeli Aitana López'i oluşturan ekipte yer alan ve jüri üyesi Sofía Novales ise "uzun süredir devam eden bu sorunu çözmek için burada değiliz. Ancak Aİ kişilikleri çeşitliliğe teşvik etmeyi ve güzellik standartlarıyla ilgili mevcut sorunları kabul etmeyi amaçlıyoruz" diyor.

SEREN AY'A İMZA ATAN EKİP

Seren Ay'ın oluşturan ekipten Furkan Şahin ise CNN'e verdiği röportajda, “Influencerların güzellik standartlarına baktığımızda, onlar da gerçek değil. Mükemmel görünüyorlar, bir AI gibi.” diyor.

Anne Kerdi'yi oluşturan Sébastien Keranvran ise insanlara onunla etkileşim kurma fırsatı sunmak amacıyla yapay zekayı "eğlenceli ve bilgilendirici bir şekilde" sunmak için yola çıktığını, "yanlış bilgi içermediği sürece istediğini söylemekte özgür" olacak şekilde programladığını söylüyor. Şahin ve Kerenvran'a göre hem Anne Kerdi hem de Seren Ay, kendileriyle sık sık etkileşime giren, Seren'e "ablasıymış" gibi tavsiye soran ya da Anne'ye iyi geceler dileyen takipçileri için sadece birer imgeden daha fazlası olarak var oluyorlar.

YARIŞMADA YER ALAN FİNALİSTLER

