Bu hafta yatırım araçlarından dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,51 değer kaybederek 10.138,97 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 10.112,40, en yüksek 10.610,18 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 4,27 değer kaybederek 11.472,07 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 0,14 azalışla 9.506,16 puan, Sanayi Endeksi 2,40 kayıpla 13.862,93 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 2,56 değer kazancıyla 13.665,98 puan oldu.

MİA Teknoloji en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 19,08 ile MİA Teknoloji oldu.

MİA Teknoloji’yi, yüzde 17,00 ile Ülker, yüzde 6,18 ile Petkim izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 13,71 ile Agrotech Teknoloji, yüzde 11,39 ile Doğuş Otomotiv ve 10,69 ile Akbank şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 540 milyar 146 milyon lirayla Koç Holding, 419 milyar 790 milyon lirayla Garanti BBVA ve 417 milyar 450 milyon lirayla Türk Hava Yolları oldu.