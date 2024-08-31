Bu hafta en çok kaybettiren, kazandıran 3 hisse (26-30 Ağustos 2024)

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 1,71 değer kazanarak 9.833,22 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.523,25 ve en yüksek 9.888,40 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,39 değer kazanarak 10.970,93 puan, Hizmetler Endeksi yüzde 1,55 artışla 9.646,97 puan, Sanayi Endeksi 1,02 primle 13.308,57 puan, Teknoloji Endeksi de yüzde 2,57 yükselişle 13.181,67 puan oldu.

2 En çok prim yapan hisseler Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 13,66 ile Batıçim Batı Anadolu Çimento oldu. Batıçim Batı Anadolu Çimento’yu, yüzde 7,32 ile Pegasus Hava Taşımacılığı, yüzde 7,04 ile Çimsa Çimento izledi.

3 En çok düşen hisseler Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 11,91 ile Kayseri Şeker Fabrikası, yüzde 11,04 ile Koza Altın İşletmeleri ve yüzde 7,44 ile Teknosa İç ve Dış Ticaret olarak sıralandı.