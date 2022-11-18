İtalya’daki eski kasabalar, son yıllarda yeni sakinler çekmek için çeşitli projeler geliştiriyor. Buna 1 dolar ve biraz daha üstü rakamlarla satılan harabe evler ya da düşük fiyatlı ve oturmaya hazır evler de dahil. Küçük İtalyan kasabaları nüfusun azalmasıyla mücadele etmek için sayısız yaratıcı yöntemi denedi.

Puglia’nın Presicce kasabası yeni bir teklifle oyuna giren en son şehir. Yetkililer, insanlara boş bir konut satın almaları ve oturma izni almaları için 30.000 euroya kadar ödeme yapacaklarını söylüyor.

CNN’nin haberine göre anlaşma kapsamında satışa çıkan evlerin fiyatları yaklaşık 25.000 Euro’dan başlıyor. İtalya’da satılık diğer ucuz mülkler gibi, bu evler de asıl sahipleri tarafından uzun süredir terk edilmiş durumda. Kasabanın bir avantajı Salento bölgesinin doğasıyla çevrili ve Santa Maria di Leuca’nın plajlarına yakın olması.

Presicce’deki yetkililer, nakit teşvik teklifinin, yeni doğanların her yıl daha az olduğu, nüfusu azalan kasabalarına yeni bir soluk getirmesini umuyor.

Yerel meclis üyesi Alfredo Palese, CNN’e “1991’den önce inşa edilmiş tarihi merkezde yeni sakinleriyle yeniden canlandığını istediğimiz birçok boş ev var. Tarihi, harika mimarisi ve sanatla dolu eski semtlerimizin yavaş yavaş boşaldığına tanık olmak üzücü. Buraya taşınıp bu terk edilmiş evlerden birini satın almak isteyenlere 30 bin euroya kadar teklif vereceğiz. Toplam finansman ikiye bölünecek: Kısmen eski bir ev satın almaya ve kısmen de gerekirse onu yeniden tasarlamaya harcanacak.

Presicce-Acquarica teknik olarak iki kasabanın tek bir belediyede birleştirilmesiyle oluşuyor. Presicce ve Acquarica’nın birlikte şu anda yaklaşık 9.000 nüfusu var, ancak nüfusun yalnızca yarısı topluluğun eski kesiminde yaşıyor.

30.000 avroluk teşviğe hak kazanmak için, alıcıların Presicce’de ikamet etmesi ve 1991’den önce inşa edilmiş ve yetkililer tarafından haritası çizilmiş çeşitli mülklerden birini satın alması gerekiyor. Palese’ye göre konut fiyatları metrekare başına 500 eurodan başlıyor.