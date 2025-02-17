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Bu ülkeye Türkiye'den ihracat artıyor: Hangi sektörlerde fırsatlar var?

Türkiye, 371,5 milyon dolarla Slovenya'ya tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

17 Şubat 2025 | 04:14
Bu ülkeye Türkiye'den ihracat artıyor: Hangi sektörlerde fırsatlar var?

Türkiye ile Slovenya arasındaki ekonomik ilişkiler, son yıllarda hız kazanarak gelişmeye devam ediyor.

Türkiye ile Slovenya arasında 2011'de imzalanan "Stratejik Ortaklık Belgesi", ikili ilişkilerin birçok alanda ivme kazanmasını sağladı. Belge, bir ticaret taahhüdü içermemesine rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda artmasına katkı sundu. Böylece, taraflar arasındaki ticari ilişkiler de istikrarlı bir büyüme göstermeye başladı.

İki ülke arasındaki işbirliklerinin daha da gelişmesi için, enerji, lojistik, sağlık, inşaat, telekomünikasyon, güvenlik, enerji, petrol ve gaz, ulaştırma, bilişim teknolojileri, otomasyon çözümleri, çelik konstrüksiyon, lojistik ve depolama, alüminyum ve metal, savunma ile havacılık gibi birçok sektörün de büyük potansiyeli bulunuyor.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği verilere göre, Türkiye, 371,5 milyon dolarla Slovenya'ya tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi. Türkiye'nin Slovenya'ya ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 119,3 arttı.

- Slovenya'ya dış satım yapan ilk 10 sektörün 9'u sanayi bünyesinde

Sektörel olarak bakıldığında Slovenya'ya en fazla ihracatı 170,9 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotiv sektörünün ardından ülkeye, kimyevi maddeler ve mamuller 170,3 milyon dolarlık, çelik sektörü 5,5 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik sektörü 4,1 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayisi 3,4 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Slovenya'ya, hazır giyim ve konfeksiyon 3,3 milyon dolarlık, makine ve aksamları 3,1 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddeleri 3,1 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller 2,8 milyon dolarlık, madencilik ürünleri 911 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Böylece ocak ayında Slovenya'ya dış satım yapan ilk 10 sektörün 9'u sanayi bünyesinde yer aldı.

- İhracat artışında kimya sektörü ipi göğüsledi

Ocak ayında Slovenya'ya ihracatını değer bazında en fazla artıran sektör, 163,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu.

İhracat artışında, bu sektörü 31,7 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 2,8 milyon dolarla çelik, 1,8 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,8 milyon dolarla iklimlendirme sanayisi takip etti.

İl bazında bakıldığında ise ülkeye Kocaeli'nden 312,6 milyon dolarlık, İstanbul'dan 18,1 milyon dolarlık, Bursa'dan 17,2 milyon dolarlık, Sakarya'dan 3,7 milyon dolarlık, İzmir'den 3,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

TİM verilerine göre, 2025 Ocak döneminde Slovenya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler şöyle:

 1 - 31 OCAK
SEKTÖR2024 (BİN DOLAR)2025 (BİN DOLAR)DEĞİŞİM (YÜZDE)
Otomotiv Endüstrisi139.274,76170.930,20%22,7
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri6.623,21170.277,39%2470,9
Çelik2.774,255.537,86%99,6
Elektrik ve Elektronik3.220,624.063,43%26,2
İklimlendirme Sanayii1.613,773.424,71%112,2
Hazırgiyim ve Konfeksiyon1.437,083.275,67%127,9
Makine ve Aksamları3.140,783.136,37-%0,1
Tekstil ve Hammaddeleri1.798,813.128,55%73,9
Demir ve Demir Dışı Metaller4.410,722.772,11-%37,2
Madencilik Ürünleri1.665,71910,95-%45,3
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