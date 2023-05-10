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Bursa 1. bölge 2. bölge neresi? Hangi ilçeleri kapsıyor?

Seçimlere kısa bir süre kala Bursa'daki seçim çevreleri de internette çok merak edilenler arasında... Peki, Bursa 1. bölge, 2. bölge neresi, hangi ilçeleri kapsıyor?

10 Mayıs 2023 | 13:46
Son Güncellenme: 10 Mayıs 2023 | 14:42
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Bursa 1. bölge 2. bölge neresi? Hangi ilçeleri kapsıyor?

Seçimlerde, çıkaracağı milletvekili sayısı 18'e kadar olan iller 1 seçim çevresi sayılıyor. 19'dan 35'e kadar olan iller 2; 36 ve daha fazla olan iller ise 3 seçim çevresine ayrılıyor. YSK'nın kararına göre seçim çevreleri belirlenirken mümkün olduğu ölçüde eşit veya birbirine yakın sayıda milletvekili çıkartacak şekilde oluşturulması, ilçelerin coğrafi ve nüfus yakınlıkları gibi özellikler dikkate alınıyor. Seçimlerde 20 milletvekili çıkartacak olan Bursa 2 seçim çevresine bölünüyor. Peki, Bursa 1. bölge, 2. bölge hangi ilçeleri kapsıyor?

MİLLETVEKİLİ SAYILARI

YSK'nın Mart ayındaki kararında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından en son 31 Aralık 2022 nüfus bilgilerinin açıklandığı belirtilmiş, bu kapsamda 600 milletvekilinin il ve seçim bölgelerine göre dağılımları yer almıştı.

Buna göre Bursa 20, Ankara 36, İstanbul 98, İzmir 28 milletvekili çıkaracak.

Tabloya göre, Kocaeli ve Sakarya'nın çıkaracağı milletvekili sayısı birer arttı, Tunceli ve Bayburt'un milletvekili sayısı birer azaldı. Kocaeli'nin vekil sayısı 13'ten 14'e, Sakarya'nın 7'den 8'e çıktı. Tunceli ve Bayburt'un çıkaracağı milletvekili sayısı 2'den 1'e düşmüştü.

BURSA 1. BÖLGE İLÇELERİ

Bursa 1. bölge 10 milletvekili çıkartacak. Bursa 1. bölge ilçeleri şöyle:

  • Büyükorhan
  • Karacabey
  • Mustafakemalpaşa
  • Nilüfer
  • Orhaneli
  • Osmangazi

BURSA 2. BÖLGE İLÇELERİ

Bursaa 2. bölge 10 milletvekili çıkartacak. Bursa 2. bölge ilçeleri şöyle:

  • Gemlik
  • Gürsu
  • Harmancık
  • İnegöl
  • İznik
  • Keles
  • Kestel
  • Mudanya
  • Orhangazi
  • Yenişehir
  • Yıldırım
     
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