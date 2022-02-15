Merkezi yönetim bütçesi gelirleri ocakta 176 milyar 2 milyon lira, bütçe giderleri 145 milyar 958 milyon lira olarak hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 96,4 artarak 176 milyar 2 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 28,3 artışla 145 milyar 958 milyon lira olarak kaydedildi.

Bütçe, ocakta 30 milyar 44 milyon lira fazla verdi.

Bütçe giderleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri 2021 ocak ayında 113 milyar 763 milyon lira iken, 2022 ocak ayında yüzde 28,3 artışla 145 milyar 958 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira ödeneğin yüzde 8,3’ü kullanılmış oldu.

Geçen yıl ocakta 2 milyar 211 milyon lira faiz dışı açık verilmiş iken Ocak 2022’de 44 milyar 276 milyon lira faiz dışı fazla verildi.

Faiz hariç bütçe giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,5 artarak 131 milyar 727 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021’nin aynı ayında yüzde 7,9 iken, geçen ay yüzde 8,7 olarak hesaplandı.

Ocakta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45,3 artarak 47 milyar 624 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 424 milyar 781 milyon lira ödeneğin yüzde 11,2’si kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, ocakta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,7 artışla 7 milyar 603 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 69 milyar 147 milyon lira ödeneğin yüzde 11’i kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 128 milyar 150 milyon lira ödeneğin yüzde 4,5’i harcandı. Bu ayda yüzde 71,6 artışla 5 milyar 763 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler ocakta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 42,6 artarak 64 milyar 136 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 657 milyar 273 milyon lira ödeneğin yüzde 9,8’i kullanıldı.

Ocakta 4 milyar 347 milyon lira sermaye gideri yapılırken, sermaye transferi ise 1 milyon lira olarak gerçekleşti. Borç verme giderleri ise 2 milyar 254 milyon lira oldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,1 gerileyerek 14 milyar 231 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak ayında 89 milyar 609 milyon lira iken, Ocak 2022’de yüzde 96,4 artarak 176 milyar 2 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ocak ayı gerçekleşme oranı 2021’de yüzde 8,1 iken, geçen ay yüzde 12 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2021’nin ocak ayına göre yüzde 86,1 artarak 147 milyar 418 milyon lira oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021’de yüzde 8,6, geçen ay da yüzde 11,7 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 192,9 artarak 26 milyar 74 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 1 milyar 858 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 652 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla ocakta geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 54,8, kurumlar vergisi yüzde 2962,6, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 79,5, özel tüketim vergisi yüzde 37,8, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 76,5, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 109,2, damga vergisi yüzde 21,9, harçlar yüzde 88,8 diğer vergiler tahsilatı yüzde 73,8 arttı.