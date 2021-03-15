Türkiye’nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 119,6 milyar lira, giderleri 96,4 milyar lira olarak kayıtlara geçti. Bütçe şubatta 23,2 milyar lira fazla, ocak-şubat döneminde 984 milyon lira açık verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, şubat ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şubatta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artarak 119 milyar 579 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 3,1 artışla 96 milyar 409 milyon lira oldu.

Ocak-şubat döneminde ise bütçe gelirleri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,4 yükselerek 209 milyar 188 milyon lirayı, bütçe giderleri yüzde 8,2 artarak 210 milyar 172 milyon lirayı buldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi şubatta 23 milyar 170 milyon lira fazla, ocak-şubat döneminde ise 984 milyon lira açık verdi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri 2020’nin şubat ayında 93 milyar 499 milyon lira iken, Şubat 2021’de yüzde 3,1 artışla 96 milyar 409 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon lira ödeneğin yüzde 7,2’si kullanılmış oldu.

Geçen yıl şubatta 6 milyar 800 milyon lira faiz dışı fazla oluşurken Şubat 2021’de 35 milyar 927 milyon lira faiz dışı fazla verildi.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 artarak 83 milyar 652 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020’nin aynı ayında yüzde 8,3 iken, geçen ay yüzde 7,2 olarak hesaplandı.

Şubatta personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,5 artarak 27 milyar 627 milyon lira oldu. Personel giderleri için bütçede öngörülen 326 milyar 633 milyon lira ödeneğin yüzde 8,5’i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 19,9 artışla 4 milyar 667 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 54 milyar 527 milyon lira ödeneğin yüzde 8,6’sı kullanılmış oldu.

Söz konusu dönemde, mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 89 milyar 67 milyon lira ödeneğin yüzde 5,8’i harcandı. Bu ayda yüzde 30,8 azalışla 5 milyar 210 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler şubatta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artarak 42 milyar 612 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 536 milyar 14 milyon lira ödeneğin yüzde 7,9’u kullanıldı.

Şubatta 1 milyar 425 milyon lira sermaye gideri, 406 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 1 milyar 705 milyon lira oldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 azalarak 12 milyar 757 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın şubat ayında 86 milyar 136 milyon lira iken, Şubat 2021’de yüzde 38,8 artarak 119 milyar 579 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin şubat ayı gerçekleşme oranı 2020’de yüzde 9 iken, geçen ay yüzde 10,9 olarak kayıtlara geçti.

Vergi gelirleri tahsilatı, geçen ay 2020’nin şubat ayına göre yüzde 37,2 artarak 98 milyar 437 milyon lira oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2020’de yüzde 9,1, geçen ay yüzde 10,7 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 73 artışla 16 milyar 234 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 2 milyar 427 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 2 milyar 481 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla şubatta geçen yılın aynı ayına göre, gelir vergisi yüzde 20, kurumlar vergisi yüzde 44,5, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 51,6, özel tüketim vergisi yüzde 18,4, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 3,9, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 52,6, damga vergisi yüzde 23, harçlar yüzde 40,7, diğer vergiler tahsilatı yüzde 62 arttı.

Ocak-şubat dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Şubat 2020 döneminde 194 milyar 168 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,2 artışla 210 milyar 172 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2021’de merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon lira ödeneğin yüzde 15,6’sı kullanılmış oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarak 175 milyar 472 milyon liraya yükseldi. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı yüzde 15 olarak hesaplandı.

Personel giderleri, söz konusu dönemde yüzde 15,9 artarak 60 milyar 412 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 326 milyar 633 milyon lira ödeneğin yüzde 18,5’i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri, bu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 artışla 10 milyar 147 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 54 milyar 527 milyon lira ödeneğin yüzde 18,6’sı kullanılmış oldu.

Ocak-şubat döneminde mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 89 milyar 67 milyon lira ödeneğin yüzde 9,6’sı harcandı. Bu dönemde yüzde 26,2 düşüşle 8 milyar 568 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti. Cari transferler yüzde 17,9 artarak 87 milyar 585 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 536 milyar 14 milyon lira ödeneğin yüzde 16,3’ü kullanıldı.

Bu dönemde 3 milyar 949 milyon lira sermaye gideri, 406 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 4 milyar 405 milyon lira oldu. Faiz giderleri yüzde 29 yükselerek 34 milyar 700 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Bütçe gelirleri

Merkezi yönetim bütçe gelirleri, geçen yılın ocak-şubat döneminde 208 milyar 306 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 0,4 artışla 209 milyar 188 milyon liraya çıktı. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin ocak-şubat dönemi gerçekleşme oranı 2020’de yüzde 21,8, bu yılın aynı döneminde yüzde 19 oldu.

Vergi gelirleri tahsilatı, söz konusu dönemde 2020’nin ocak-şubat dönemine göre yüzde 27,7 artarak 177 milyar 664 milyon liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise yüzde 19,3 olarak tespit edildi.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, yüzde 60 azalarak 25 milyar 135 milyon liraya yükseldi. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri 3 milyar 452 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 2 milyar 937 milyon lira olarak belirlendi.

Vergi türleri itibarıyla ocak-şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, gelir vergisi yüzde 9, kurumlar vergisi yüzde 43,4, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 40,9, özel tüketim vergisi yüzde 21,6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 0,8, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 47,8, damga vergisi yüzde 19, harçlar 0,4 ve diğer vergi gelirleri yüzde 28,5 artış gösterdi.