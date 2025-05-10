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Buzağı desteklemeleri ne zaman yatırılacak? 2. Dönem başvuruları başladı!

Üreticilerimizin merakla beklediği buzağı desteklemeleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından iki ayrı dönemde ödeniyor. Buzağı/malak desteği için ilk dönem başvurularını tamamlayan yetiştiriciler ödeme takvimini yakından takip ederken, ikinci dönem başvuruları da geçtiğimiz Nisan ayında başladı. Peki, buzağı destek ödemeleri hesaplara yattı mı ve ikinci dönem başvuruları ne zaman sona erecek? İşte tüm detaylar...

10 Mayıs 2025 | 23:35
Buzağı desteklemeleri ne zaman yatırılacak? 2. Dönem başvuruları başladı!

Yetiştiricilerimizin gündemindeki önemli konulardan biri olan buzağı desteklemelerinde ikinci dönem başvuru süreci başladı. Aynı zamanda ilk dönem buzağı/malak destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı da merak konusu. TÜRKVET sistemine kayıtlı buzağılar için sağlanan bu destekler için ikinci dönem başvuruları Haziran ayında tamamlanacak. İşte bu desteklemeye dair tüm bilinmesi gerekenler:

2. Dönem Buzağı/Malak Desteği Başvuru Tarihleri

İkinci dönem buzağı/malak desteği başvuruları 7 Nisan 2025 tarihinde başladı ve 16 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek. İlk dönemde başvuru yapmış olan yetiştiricilerimizin ikinci dönem için ayrıca başvuru yapmasına gerek bulunmuyor, başvuruları geçerli sayılacak.

Buzağı Desteği Başvuru Şartları Nelerdir?

Bu desteklemeden yararlanmak isteyen yetiştiricilerimizin aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

  • Buzağı/malağın TÜRKVET sistemine kayıtlı olması.
  • Buzağı/malağın destekleme yılı içerisinde Türkiye'de doğmuş olması ve doğum işletmesi, cinsiyeti, ana kulak numarası ve doğum tarihi bilgilerinin sistemde eksiksiz bulunması.
  • Buzağı/malağın en az 4 ay (120 gün) yaşamış olması.
  • Buzağı/malakların programlı aşılarının yapılmış ve VETBİS sistemine kaydedilmiş olması.

Destekleme ödemeleri, Hayvancılık Destekleme Sistemi (HDS) veri tabanına başvurusu yapılan buzağı/malağın doğduğu işletmenin sahibine yapılacaktır.

Buzağı Desteği Başvurusu Nasıl Yapılır?

Buzağı/malak desteği için başvurular, yetiştiricilerin bağlı bulundukları İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlükleri'ne dilekçe ile yapılmaktadır.

Tarımsal örgütlere üye olan yetiştiriciler ise başvurularını üyesi oldukları Birlik veya Kooperatifler aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

1. Dönem Buzağı Desteği Ödemeleri Ne Zaman Yatırılacak?

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 1. dönem buzağı desteği ödemeleri henüz hesaplara yatırılmamıştır.

Geçtiğimiz dönemde ilk dönem buzağı destek başvuruları 2 Ocak tarihinde sona ermiş ve ödemeler 26 Nisan tarihinden itibaren üreticilerin hesaplarına aktarılmaya başlanmıştı.

Ödemeler, üreticilerimizin T.C. kimlik numarasının son hanesi veya vergi numarasının son hanesine göre Ziraat Bankası hesaplarına yatırılmaktadır.

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