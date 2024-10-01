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Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan noktayı koydu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmalarının olmadığını açıkladı.

01 Ekim 2024 | 09:43
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan noktayı koydu

Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Işıkhan, "2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacakların aylıkları arasında oluşacak farkla ilgili bir çalışmanız var mı? Kamuoyunda konuşulan bazı formüller var, bunlarla ilgili bir netlik var mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Bir netlik yok, ekiplerimiz çalışıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımız ile bir araya gelip görüşeceğiz" diye konuştu.

Bakan Işıkhan, "Çalışma saatlerinin kısalmasına yönelik bir çalışmanız var mı?" sorusuna da "Böyle bir çalışmamız yok" yanıtını verdi.

 

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