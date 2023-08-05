Capital500’ün ilk sırasında Tüpraş yer alırken, Türk Hava Yolları ikinci, Petrol Ofisi ise üçüncü oldu.

Türkiye’nin En Büyük 500 Özel Şirketi Araştırması Capital500’ün birincisi geçen yıl olduğu gibi yine Tüpraş olurken, Türk Hava Yolları ikinci, Petrol Ofisi ise üçüncü sırada yer aldı.

Geçen yıl yine ikinci olan Türk Havayolları yerini korumuş olurken; geçen yıl üçüncü sırada yer alan Ahlatcı Kuyumculuk yerini bir önceki sene olduğu gibi Petrol Ofisi’ne bıraktı.

Capital500 listesinde enerji-petrol şirketlerinin ilk 10’daki tırmanışı da dikkat çekti. 2021’de 8’inci sıradaki Petrol Ofisi 5 basamak atlayarak 3’üncülüğe, 10’uncu sıradaki Star Rafineri 6 basamak atlayarak 4’üncülüğe, 9’uncu sıradaki Opet 4 basamak atlayarak 5’inciliğe, 11’inci sıradaki Shell&Turcass da 4 basamak atlayarak 7’nciliğe çıktı.

Sıralamada ilk 10’da yer alan şirketler kârlılıklarıyla da dikkat çekiyor. Capital500’ün kârlılık şampiyonu THY, geçtiğimiz yıl yüzde 220 büyümesinin yanında 51 milyar 403 milyon TL kâr elde etti. Zirvenin lideri Tüpraş da 39 milyar 876 milyon TL’lik kârıyla listenin ikinci en kârlı şirketi oldu.

2021’de reelde yüzde 23’lük büyüme yaşayan Capital500 cirosu, geçtiğimiz yıl yüzde 10,7 büyüdü. Hiç kuşkusuz enflasyondaki yükseliş şirketlerin cirosal büyümelerini doğrudan etkiledi. Üç haneli büyüme gerçekleştiren şirket sayısı 2020’de 11’ken 2021’de 103’e ulaşmıştı. 2022 yılındaysa bu sayı rekor bir artışla 285’e çıktı.

Enflasyonla birlikte milyar TL’lik kulübün üye sayısı da hızla genişlemeye devam ediyor. Capital500 listesinde 10 milyar TL barajını geçen şirket sayısı 2021’de 81 iken 2022’de bu sayı 162 oldu. Listede 50 milyar TL barajını yakalayan şirket sayısıysa 11’den 31’e çıktı.

TL’DEKİ KAYIP ETKİSİ

Capital500’e giriş bariyeri Türk iş dünyasının cirosal büyüklüğü noktasında da önemli mesajlar veriyor. TL’nin dolar karşısındaki değer kaybıyla bu yıl listeye giriş bariyeri düştü. 2021 yılında devler ligine girmek için gerekli olan ciro bariyeri 188,5 milyon dolarken 2022 yılında bariyer dolar cinsinden 164,4 milyon dolara geriledi.

* Capital500'Ün Açıklandığı Ağustos 2023 Sayısına Buradan Ulaşabilirsiniz