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Cari denge ocakta 2,5 milyar TL açık verdi

Türkiye'nin cari işlemler hesabı ocakta 2 milyar 556 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 3 milyar 595 milyon dolarlık fazla oluştu.

12 Mart 2024 | 10:32
Cari denge ocakta 2,5 milyar TL açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Ocak 2024'te cari işlemler hesabı 2 milyar 556 milyon dolar açık verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, ocakta 4 milyar 448 milyon dolar oldu. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı girişler 2 milyar 792 milyon dolar, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de 2 milyar 195 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Birincil gelir dengesi kaleminde 856 milyon dolarlık, ikincil gelir dengesi kaleminde de 44 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi.

Ocakta doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 661 milyon dolar, portföy yatırımlarında da 1 milyar 86 milyon dolarlık net giriş oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 186 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 264 milyon dolarlık net alış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 1 milyar 422 milyon dolarlık net borçlanma, diğer sektörler ise 25 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 4 milyar 63 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 3 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 1 milyar 699 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar 702 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 912 milyon dolar ve 17 milyon dolar net kullanım, diğer sektörler ise 890 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

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