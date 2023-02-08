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Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"

7,7 büyüklüğündeki ilk depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeydi. TRT Haber, depreme sebep olan fay hattının yer yüzünde gözle görünür ilk kırılmaya yol açtığı noktayı görüntüledi.

08 Şubat 2023 | 13:36
Son Güncellenme: 08 Şubat 2023 | 13:53
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Çarpıcı görüntü: "Kırılan fayın tam da üzerindeyiz"

TRT muhabiri Aytaç Kurnaz, "Depremin merkez üssü ve kırılan fay hattının tam da üzerindeyiz. Burası Pazarcık ilçesi ve Yarbaşı mahallesi, fay hattının kırıldığı nokta. Görüntü gerçekten ilginç. Kırılma hemen yukarıdaki tepeden başladı. Aşağıya geldi ve buradaki yolla devam etti. Burası bir güvenlik kulübesi. O sırada bir güvenlik görevlisi vardı içeride, deprem anında kaçmaya çalıştı. Kırılan fay hattının içine düşe çıka kurtulmayı başardı. Durumu iyi" diyor.

Kırılmanın gerçekleştiği yerdeki görevliler ise "İlk başlangıç noktası burası. Dağ kısımdan vurarak öbür tarafa geçmiş olduğu nokta burasıdır. Alttan vurarak 50 santim yukarıya kaldırmış bu noktayı" diye konuştu. 

 

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