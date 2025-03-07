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Çayırhan Termik Santrali ihalesi sonuçlandı

Elektrik Üretim Anonim Şirketine (EÜAŞ) ait Çayırhan Termik Santrali ve Maden Sahası'nın özelleştirme ihalesinde, en yüksek teklifi 20 milyar lira ile Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi verdi.

07 Mart 2025 | 17:41
Son Güncellenme: 07 Mart 2025 | 20:20
Çayırhan Termik Santrali ihalesi sonuçlandı

Söz konusu santral ile santralin kullanımındaki mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesine ait taşınmazların, EÜAŞ'a ait Çayırhan Linyit İşletmesinin kullanımındaki taşınırlar ile mülkiyeti EÜAŞ ve Maliye Hazinesine ait taşınmazların "satış", EÜAŞ adına kayıtlı bazı maden sahalarının "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle bütün halinde özelleştirmesi ihalesinin nihai pazarlık görüşmesi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda yapıldı.

İhaleye, Okyanus Benzin İstasyon İşletmeciliği Anonim Şirketi, Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu, DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi, Çelikler Taahhüt İnşaat ve Sanayi Anonim Şirketi ile Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketi katıldı.

Elemesiz turda, en yüksek teklif 13 milyar 50 milyon lira olurken, ihalenin elemeli turunda en düşük teklifi veren DSM Teknik Madencilik Kimyevi Ürünler ve İnşaat Anonim Şirketi elendi.

İhalede, 15 milyar 600 milyon lira "başlangıç fiyatı" ve 50 milyon lira artırma aralığıyla "açık artırmaya" geçildi.

Açık artırma 17 tur sürerken, en yüksek teklif 20 milyar lirayla Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik Anonim Şirketinden geldi.

  • ‘Çalışanların istihdamına devam ettirileceği taahhüdü verdik’

Akçadağ Grup Yönetim Kurulu Başkanı Furkan Akçadağ, ihale sonrası yaptığı açıklamada, işçi ve emekçinin mutlu olduğu bir süreç yaşanacağını belirtti.

Bugün detaylı bir kamuoyu açıklaması yapacaklarını bildiren Akçadağ, şu ifadeleri kullandı:

"Termik santralin olduğu bölge, bugüne kadar gördüğü uzun süreli avantajlı dönemi yaşayacak. Ben şunu söyleyeyim, gerçekten burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız çok hassas bir süreç yürüttü. Oradaki mesai arkadaşlarımızın tamamının istihdamına devam ettirileceği, hatta istihdam sayısının artırılacağı hususunda gerekli taahhüdü verdik. Bu hususlarla da çalışmalar yapılacaktır." AA

 

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Temettü verimliliği yüksek 32 şirket
Borsada dün temettü açıklayan 4 şirket
Oyak Çimento'dan (OYAKC) temettü kararı
Enka İnşaat'tan (ENKAI) temettü kararı
Koç Holding (KCHOL) ne kadar temettü dağıtacak?
Tekfen Holding temettü kararını duyurdu
Tüpraş'tan "Stratejik Dönüşüm Yolculuğu" raporu
SPK'nın son bülteni: 4 şirkete bedelsiz onayı var
Borsada dün temettü açıklayan 5 şirket
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