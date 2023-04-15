ARA
Bist 100
5092,88
-0,83%
Bist 100
Dolar/TL
19,3626
0,1547%
Dolar/TL
Euro/TL
21,2853
-0,3255%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0994
-0,4793%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1247,63
-1,61%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Çaykur kura sonuçları açıklandı mı? 2023 ÇAYKUR işçi alımı kura sonucu sorgulama

Çaykur kura sonuçları açıklandı mı? 2023 ÇAYKUR işçi alımı kura sonucu sorgulama

Çaykur, 49 çay fabrikasında istihdam edilmek üzere toplam 1365 mevsimlik işçi alınacağını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. 2023 ÇAYKUR işçi alımı kura sonucu belli oldu...

15 Nisan 2023 | 09:29
Son Güncellenme: 15 Nisan 2023 | 09:34
0
Çaykur kura sonuçları açıklandı mı? 2023 ÇAYKUR işçi alımı kura sonucu sorgulama

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçiler kura ile belirlendi.

Çaykur kura sonuçları açıklandı

ÇAYKUR bünyesindeki 51 fabrikada çalışmak üzere başvuran 38 bin 763 kişi arasından belirlenecek mevsimlik işçiler için Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.

Yerel yayın yapan bir televizyon kanalından da canlı yayımlanan kura çekiminde, fabrikalarda çalışacak 1285 asil ve 1285 yedek isim belirlendi.

Ayrıca, 85 kişilik çay eksperi kadrosuna 75 başvuru yapılınca, bu kişilerin tamamı işe başvurma hakkı kazandı.

Yaklaşık 10 saat süren ve seyirci alınmayan kura çekimini, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, daire başkanları ve diğer yetkililer takip etti.

2023 ÇAYKUR işçi alımı kura sonucu nasıl öğrenilir? 

14 Nisan Cuma günü gerçekleşen Çaykur mevsimlik işçi kura sonuçları Çaykur'un resmi internet sitesinde paylaşılacak.  Aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

 

0
  • ALTIN GRAM - TL 1247,63 -1,61%
  • ALTIN ONS 2004,15 -1,78%
  • BIST 100 5092,88 -0,83%
  • DOLAR/TURK LIRASI 19,3626 0,1547%
  • EURO/TURK LIRASI 21,2853 -0,3255%
  • EURO/USD 1,0994 -0,4793%
  • INGILIZ STERLINI 1,2415 -0,85687%
  • JAPON YENI 133,772 0,904%
  • KANADA DOLARI 1,33529 0,1256%
  • RUS RUBLESI 82,275 0,6065%
Günün En Çok Okunanları
600 bin dolarlık Lamborghini'ye şaşırtan talep
Ford Otosan'da üst düzey atama
Ford Otosan'da üst düzey atama
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
SPK onayladı: İki yeni halka arz geliyor
SPK onayladı: İki yeni halka arz geliyor
Borsa, altın, dolar haftayı nasıl tamamladı? Gelecek hafta bu veriler var...
Borsa, altın, dolar haftayı nasıl tamamladı? Gelecek hafta bu veriler var...
Gram altın yine rekor kırdı
Gram altın yine rekor kırdı
20 yıl önceki Nokia modelinin yüksek fiyatla satılmasının nedeni belli oldu...
20 yıl önceki Nokia modelinin yüksek fiyatla satılmasının nedeni belli oldu...
İMECE'nin uzaya çıkışı fırlatmaya 27 saniye kala tekrar ertelendi
GERİ
İLERİ
600 bin dolarlık Lamborghini'ye şaşırtan talep
Ford Otosan'da üst düzey atama
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
SPK onayladı: İki yeni halka arz geliyor
Borsa, altın, dolar haftayı nasıl tamamladı? Gelecek hafta bu veriler var...
Ford Otosan'da üst düzey atama
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
SPK onayladı: İki yeni halka arz geliyor
Borsa, altın, dolar haftayı nasıl tamamladı? Gelecek hafta bu veriler var...
Gram altın yine rekor kırdı
Emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri bugün ödenmeye başlıyor
SPK onayladı: İki yeni halka arz geliyor
Borsa, altın, dolar haftayı nasıl tamamladı? Gelecek hafta bu veriler var...
Gram altın yine rekor kırdı
20 yıl önceki Nokia modelinin yüksek fiyatla satılmasının nedeni belli oldu...
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL