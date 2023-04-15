Çaykur kura sonuçları açıklandı mı? 2023 ÇAYKUR işçi alımı kura sonucu sorgulama

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'daki fabrikalarında çalışacak mevsimlik işçiler kura ile belirlendi.

Çaykur kura sonuçları açıklandı

ÇAYKUR bünyesindeki 51 fabrikada çalışmak üzere başvuran 38 bin 763 kişi arasından belirlenecek mevsimlik işçiler için Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda noter huzurunda kura çekildi.

Yerel yayın yapan bir televizyon kanalından da canlı yayımlanan kura çekiminde, fabrikalarda çalışacak 1285 asil ve 1285 yedek isim belirlendi.

Ayrıca, 85 kişilik çay eksperi kadrosuna 75 başvuru yapılınca, bu kişilerin tamamı işe başvurma hakkı kazandı.

Yaklaşık 10 saat süren ve seyirci alınmayan kura çekimini, ÇAYKUR Genel Müdür Yardımcısı Erdinç Hatinoğlu, daire başkanları ve diğer yetkililer takip etti.

2023 ÇAYKUR işçi alımı kura sonucu nasıl öğrenilir?

14 Nisan Cuma günü gerçekleşen Çaykur mevsimlik işçi kura sonuçları Çaykur'un resmi internet sitesinde paylaşılacak. Aşağıdaki linkten sorgulama yapabilirsiniz.

ÇAYKUR İŞÇİ ALIMI KURA SONUCU SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ