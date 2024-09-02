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ÇCSİB uluslararası çimento endüstrisini İstanbul’da bir araya getirecek

Dünyanın önde gelen çimento endüstri konferansı INTERCEM, Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (ÇCSİB) iş birliğiyle 11-12 Eylül’de İstanbul’da düzenlenecek.

02 Eylül 2024 | 16:04
ÇCSİB uluslararası çimento endüstrisini İstanbul’da bir araya getirecek

Türkiye, uluslararası çimento endüstrisinin buluşma noktası olan INTERCEM’e dokuzuncu kez ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Çimento, Cam, Seramik ve Toprak Ürünleri İhracatçıları Birliği’nin (ÇCSİB) yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerini sürdürdüğü Turkish Cement markasıyla yer alacağı INTERCEM, 11-12 Eylül’de düzenlenecek.

ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay, açılışını yapacağı etkinlikte, Türk çimento sektörüne yönelik bir sunum da gerçekleştirecek. Etkinlikte ayrıca, ‘deniz taşımacılığı’, ‘ithalat ve ihracat pazarları’, ‘alternatif yakıtlar ve çevre dostu uygulamalar’, ‘dijital dönüşüm’, ‘sürdürülebilir çimento üretimi’, ‘enerji verimliliği ve karbon ayak izini azaltma’ ile ‘iklim değişikliğiyle mücadelede çimento endüstrisinin rolü’ konuları tüm yönleriyle ele alınacak.

Karbon ayak izini azaltma temalı panelde ÇCSİB Yönetim Kurulu Üyesi M. Erkam Kocakerim konuşmacılar arasında yer alacak. INTERCEM’in ikinci gününde Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan’ın moderatörlüğünde jeopolitik değişimlerin Türk çimento sektörü üzerindeki etkilerinin konuşulacağı panel ise Abdulhamit Akçay ve ÇCSİB Yönetim Kurulu Üyesi Ender Şahin’in katılımıyla gerçekleşecek. Arz-talebe yönelik veri, geleceğe yönelik analiz ve öngörülerin de paylaşılacağı etkinlikte ayrıca sergi alanında kurulacak stantlarda tanıtım, iletişim ve iş geliştirme imkanı sağlanacak.

Abdulhamit Akçay: “Önümüzdeki dönem için yol haritaları belirleyeceğiz”

Türk çimento sektörünün dünyanın en büyük ihracatçısı, Avrupa’nın ise en büyük üreticisi olduğunu söyleyen ÇCSİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdulhamit Akçay, “Sektörün amiral gemisi konferansı olan INTERCEM’e 2019, 2022 ve 2023 yıllarının ardından bir kez daha İstanbul’da ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Çimento sektörü, diğer pek çok sektör gibi dünya genelindeki jeopolitik ve ekonomik gelişmeler ile iklim değişikliğinden etkileniyor. Biz de gündemimizdeki tüm konuları, çimento endüstrisi ve tedarik zincirinde yer alan yaklaşık 500 yönetici ve profesyonel ile birlikte konuşup çözümler geliştirecek, önümüzdeki dönem için yol haritaları belirleyeceğiz” dedi. 
 

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