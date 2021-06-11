Türk çimento sektörünün çatı kuruluşlarından Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), kamuoyunda son dönemde tartışmaya açılan çimento fiyatlandırma politikalarını değerlendirdi. İnşaat sektöründe fiyatları etkileyen ana unsurun çimento olmadığına dikkat çekilen değerlendirmede çimentonun konut inşaat maliyeti içerisindeki oranının en fazla yüzde 3,2 olduğu vurgulandı.

Çimento sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin tamamına yakınının üyesi bulunduğu Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS), tartışmaya açılan çimento fiyatlandırma politikalarını değerlendiren bir açıklama yayınladı. ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, çimentonun birinci sınıf bir yapının tüm maliyeti içerisindeki payının yüzde 2,7 ile yüzde 3,2 arasında değiştiğini vurguladı.

Merkez Bankası’nın 2017-2021 yıllarını kapsayan konut fiyat endeksi incelendiğinde, konut fiyatlarında yüzde 70’i aşkın artış yaşandığı verisine ulaşabileceğini belirten ÇEİS Yönetim Kurulu Başkanı Suat Çalbıyık, “Eski adıyla TÇMB, yeni ismiyle TürkÇimento tarafından 2019 yılının Şubat ayında ODTÜ’ye hazırlatılan ‘Çimento ve Hazır Beton Fiyat Artışlarının Bina Maliyetine Etkisi’ raporunda da görüldüğü üzere, çimentonun birinci sınıf bir yapının tüm maliyeti içerisindeki payı yüzde 2,7 ile yüzde 3,2 arasında değişmektedir. Özetle, çimento fiyatlarında bahsedildiği düzeyde artış olsa dahi, inşaat sektörü fiyatlarını etkileyecek olan malzemenin çimento olmadığı açıktır” dedi.

Sektörün başarılarını ve atılımlarının konuşulması gereken yerde, gerçeği yansıtmayan iddialarla kamuoyunun gündemi meşgul edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Çalbıyık, şunları söyledi:

“Türkiye’nin 7 bölgesinde, Edirne’den Kars’a uzanan fabrikalarıyla üretim yaparak iç pazarın ihtiyacını karşılayan ve ihracattaki başarılarıyla gururlandıran sektörümüzün -ülke ekonomisi için elini taşın altına koymaktan çekinmese de- yaşanan maliyet artışlarını fiyatlarına direkt yansıtmadığı ve bu durumdan olumsuz etkilendiği de kaçınılmaz bir gerçektir.”

ÜLKEYE KATMA DEĞER SAĞLIYOR

Türkiye’ye sağladıkları katma değer ve katkıyla gurur duyduklarını belirten Suat Çalbıyık, “Sektörümüzün iç pazarda yakaladığı istikrarlı ivmeyi korumak ve yurt dışı pazarlarda üstlendiğimiz kritik rolü sürdürerek başarılarımızı taçlandırmak için elimizi taşın altına koymaktan çekinmedik. Türk Çimento Sektörü, 2018-2019 yıllarında üst üste daralmasına rağmen, Türkiye için fedakârlık yapmaktan kaçınmamış bir endüstridir” dedi.

Türk çimento sektörünün küresel pazarda önemli bir oyuncu olduğunun ve bu başarının katlanarak sürdürülmesi gerektiğinin altını çizen Çalbıyık, “Çimento sektörü, Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana, yaklaşık bir asırdır ülkesine hizmet etmenin gururunu taşımaktadır. Bugün üretimde Avrupa’da birinci, dünyada altıncı sıradayız. İhracatta da Avrupa’da yine birinci, dünyada ikinci sıradayız. Başarının kolay elde edilmediğini biliyor, bu başarıları sürdürülebilir kılmak için sektör olarak fedakârlık yapmaktan çekinmiyoruz. 2018-2019 yıllarında üst üste daralan sektörümüz, 2020 yılına umutlu başlasa da, Mart ayında baş gösteren Covid-19 salgını sebebiyle ikinci defa sarsıldı. Yine de üretime ara vermedik ve inşaat sektörünün devamlılığına her zamanki gibi katkı sunduk.” diye konuştu.

ÜRETMEKTEN VAZGEÇMEDİ

Yüksek maliyet artışlarından kaynaklı büyük fiyat baskılamasına maruz kalınan dönemlerde dahi Türkiye’ye katma değer üretecek çalışmalara imza attıklarını vurgulayan ÇEİS Başkanı Çalbıyık sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çimento sektörü maliyet bileşenlerinin yüzde 55-65 kadarı yakıt ve elektrik maliyetlerinden oluşmaktadır. Sektörümüzün yakıt tedarikinde ithalata olan bağımlılığı oldukça yüksek. Çimento sektörü birincil yakıt ihtiyacının kalori cinsinden yüzde 94’ünü, miktar cinsinden ise yüzde 92’sini petrokok ve ithal kömürden karşılarken, üretimde yoğun olarak kullanılan fosil yakıtların yüzde 92’si ithal edilmektedir. 2017-2021 Mart ayı itibariyle petrokok fiyatlarında yüzde 200, elektrik birim maliyetlerinde yüzde 106, ithal kömür fiyatlarında yüzde 67,5 oranında artış görülmüş, yakıt ve elektrik maliyetlerinin yanında tesis başına işgücü maliyetleri 2017’den 2020 yılı sonuna kadar ortalama yüzde 31,2 oranında yükselmiştir. Buna rağmen, dünya geneline baktığımızda, en düşük fiyatlı çimento satışını yaptığımız açıkça görülmektedir.”