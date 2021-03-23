Yükselen Çelik’in 183 milyon TL’lik cirosunun yüzde 60’ını özel tasarım ürünler oluşturuyor. Şirketin CEO’su Barış Göktürk, “2029’da yüzde 20’si ihracattan olmak üzere en az 1 milyar TL ciro hedefliyoruz” diyor.

Şirketin, uzun vadede yurtdışında satın alma planı da var. Temelleri 1954’e uzanan Yükselen Çelik; otomotivden makineye, gemi sanayinden kalıp ve savunmaya kadar imalat sanayine yönelik katma değerli, özel tasarım ve yüksek alaşımlı takım çelikleri üretiyor.

Şirket, 15 Ekim 2013’te dönemin pazar lideri Ramateks Metal’i 5,8 milyon Euro’ya satın aldı. Yükselen Çelik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Barış Göktürk, satın alma öncesi cironun 30 milyon TL olduğunu, satın almayla Türkiye’nin en büyük vasıflı çelik servis merkezi unvanını elde ettiklerini söylüyor.

Kasım 2019’daki halka arzdan 68 milyon TL, Aralık 2019’daki gayrimenkul satışından 34 milyon TL’ye gelir elde eden şirket, 2019 son çeyrekte bilançoya 102 milyon TL nakit kaynak soktu. Ödenmiş sermaye de 125 milyon TL’ye ulaştı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.