ARA
Bist 100
8980,75
-0,97%
Bist 100
Dolar/TL
32,0935
0,0792%
Dolar/TL
Euro/TL
35,0902
-0,0038%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0934
0,0686%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2230,98
0,26%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • CEO'lar 2024'te gelir artışı ve karlılık konusunda iyimser

CEO'lar 2024'te gelir artışı ve karlılık konusunda iyimser

Uluslararası denetim ve danışmanlık şirketi Ernst & Young (EY), "CEO Görünümü 2024 Araştırması" sonuçlarını açıkladı.

13 Mart 2024 | 12:59
CEO'lar 2024'te gelir artışı ve karlılık konusunda iyimser

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 21 ülkeden bin 200 Üst Yöneticinin (CEO) katılımıyla anket gerçekleştirildi. Araştırmada, stratejik dönüşüm planlarını hayata geçiren CEO'ların, küresel ekonomik olumsuzluklara rağmen 2024 yılında gelir artışı ve karlılık konusunda iyimser olduklarına dikkat çekildi.

Rapor, ankete katılan CEO'ların yüzde 58'nin dönüşüm planları hazırladığını gösteriyor. Ayrıca, maliyet yönetimi yapmak ve verimliliği artırmak isteyen CEO’ların yapay zekayı kullanmaya sıcak bakıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, CEO'ların küresel durgunluğun devam edeceğini bekleseler de karlılık paylarında beklentilerinin azalmadığını belirterek, "CEO'ların yüzde 64'ü gelir artışında ve yüzde 63'ü ise karlılıkta artış bekliyor, verimliliği artırma ve işlerini büyütme konusunda dönüşüm fırsatlarını değerlendiriyor. Birleşme ve satın alma piyasasında iyileşme belirtilerinin gelmesiyle şirketler, planlarını yeniden gözden geçiriyor, akıllı yatırımlar arayarak potansiyel iş birlikleri için zemin hazırlıyor. Aynı zamanda CEO'lar jeopolitik risklerin kurumsal stratejinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ediyor ve jeopolitik riskleri yönetmek için süreçlerinde iyileştirme yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Araştırmaya katılan CEO'ların yüzde 76'sı, küresel ekonominin düşük büyümeyle devam edeceğini veya hiç büyümeyeceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 78'i, devam eden enflasyonist baskılar nedeniyle faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması için hazırlanırken, yüzde 57'si işletme maliyetinde artış öngörüyor.

CEO'lar, birleşme ve satın alma işlemlerinde bir toparlanma bekliyor. Araştırmaya katılan yüzde 79'u birleşme ve satın alma işlemlerinde 10 milyar ABD dolarının üzerinde bir artış olacağını öngörüyor. Ankete katılan CEO'ların yüzde 36'sı önümüzdeki 12 ay boyunca birleşme ve satın alma yapmayı planlıyor.

Verimlilik odaklı dönüşüm planları hızlanıyor

Araştırma, CEO'ların stratejik dönüşümde hem olumlu hem de proaktif davrandığını ortaya koyuyor. Ankete katılan CEO'ların yüzde 58'i stratejik dönüşüm planlarını 12 ay içinde hızlandırmayı planladıklarını belirtirken, Temmuz 2023'te yüzde 21 olan bu oran önemli bir sıçrama kaydediyor. Temmuz 2023'te CEO'ların yüzde 37'si herhangi bir dönüşüm planı olmadığını söylerken "CEO Görünümü 2024 Araştırması"nda ise bu oran sadece yüzde 5 olarak belirtiliyor.

Jeopolitik riskler kurumsal stratejinin ayrılmaz parçası

CEO'lar gelecek 12 ay içinde dünya nüfusunun yarıdan fazlasının oy verme kabinine gideceği göz önüne alındığında, CEO'lar jeopolitik risklerin ve potansiyel iş etkilerinin son derece farkında. Ankete katılanların yüzde 78'si, popülist hareketlerin jeopolitik belirsizliği artırması ve ticari zorluklar oluşturmasından endişe duyuyor. Ankete katılanların yüzde 76'sı, 2024'teki büyük seçimlerde yapay zekanın siyasi olarak kötüye kullanılması konusunda da endişeli.

CEO'ların çoğu, kuruluşlarının jeopolitik belirsizliği karar alma süreçlerine entegre etme becerisinden emin olsa da katılımcıların yüzde 48'i jeopolitik riskleri yönetmek için aktif süreçlerinde iyileştirme yapılması gerektiğine inanıyor.

İlgili Haberler
Bu ülkedeki kadın CEO’lar erkek meslektaşlarından iki kat daha fazla maaş alıyor
Bu ülkedeki kadın CEO’lar erkek meslektaşlarından iki kat daha fazla maaş alıyor
0
  • ALTIN GRAM - TL 2230,98 0,26%
  • ALTIN ONS 2162,16 0,18%
  • BIST 100 8980,75 -0,97%
  • DOLAR/JAPON YENI 147,912 0,152%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,34901 -0,00741%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 91,7 0,0011%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0935 0,0792%
  • EURO/DOLAR 1,0934 0,0686%
  • EURO/TURK LIRASI 35,0902 -0,0038%
  • STERLIN/DOLAR 1,27924 -0,00821%
Günün En Çok Okunanları
Deutsche Bank: Martta 500 baz puan faiz artışı 'yüksek ihtimal'
Naci Görür uyardı: Kentte sadece denizde değil her yerde fay var
Naci Görür uyardı: Kentte sadece denizde değil her yerde fay var
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
IC Holding, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" taahhütlerini duyurdu
IC Holding, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" taahhütlerini duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Tesla'nın Türkiye satışları neden geriliyor? 3 neden
GERİ
İLERİ
Deutsche Bank: Martta 500 baz puan faiz artışı 'yüksek ihtimal'
Naci Görür uyardı: Kentte sadece denizde değil her yerde fay var
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
Naci Görür uyardı: Kentte sadece denizde değil her yerde fay var
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
IC Holding, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" taahhütlerini duyurdu
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Küresel piyasalar ABD'nin enflasyon verilerine odaklandı
SGK alacakları için gecikme cezası belli oldu
IC Holding, "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği" taahhütlerini duyurdu
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL