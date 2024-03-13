Şirketten yapılan açıklamaya göre, 21 ülkeden bin 200 Üst Yöneticinin (CEO) katılımıyla anket gerçekleştirildi. Araştırmada, stratejik dönüşüm planlarını hayata geçiren CEO'ların, küresel ekonomik olumsuzluklara rağmen 2024 yılında gelir artışı ve karlılık konusunda iyimser olduklarına dikkat çekildi.

Rapor, ankete katılan CEO'ların yüzde 58'nin dönüşüm planları hazırladığını gösteriyor. Ayrıca, maliyet yönetimi yapmak ve verimliliği artırmak isteyen CEO’ların yapay zekayı kullanmaya sıcak bakıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EY Türkiye Strateji ve Kurumsal Finansman Bölüm Başkanı Özge Gürsoy Büyükavşar, CEO'ların küresel durgunluğun devam edeceğini bekleseler de karlılık paylarında beklentilerinin azalmadığını belirterek, "CEO'ların yüzde 64'ü gelir artışında ve yüzde 63'ü ise karlılıkta artış bekliyor, verimliliği artırma ve işlerini büyütme konusunda dönüşüm fırsatlarını değerlendiriyor. Birleşme ve satın alma piyasasında iyileşme belirtilerinin gelmesiyle şirketler, planlarını yeniden gözden geçiriyor, akıllı yatırımlar arayarak potansiyel iş birlikleri için zemin hazırlıyor. Aynı zamanda CEO'lar jeopolitik risklerin kurumsal stratejinin ayrılmaz bir parçası olduğunu kabul ediyor ve jeopolitik riskleri yönetmek için süreçlerinde iyileştirme yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Araştırmaya katılan CEO'ların yüzde 76'sı, küresel ekonominin düşük büyümeyle devam edeceğini veya hiç büyümeyeceğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 78'i, devam eden enflasyonist baskılar nedeniyle faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması için hazırlanırken, yüzde 57'si işletme maliyetinde artış öngörüyor.

CEO'lar, birleşme ve satın alma işlemlerinde bir toparlanma bekliyor. Araştırmaya katılan yüzde 79'u birleşme ve satın alma işlemlerinde 10 milyar ABD dolarının üzerinde bir artış olacağını öngörüyor. Ankete katılan CEO'ların yüzde 36'sı önümüzdeki 12 ay boyunca birleşme ve satın alma yapmayı planlıyor.

Verimlilik odaklı dönüşüm planları hızlanıyor

Araştırma, CEO'ların stratejik dönüşümde hem olumlu hem de proaktif davrandığını ortaya koyuyor. Ankete katılan CEO'ların yüzde 58'i stratejik dönüşüm planlarını 12 ay içinde hızlandırmayı planladıklarını belirtirken, Temmuz 2023'te yüzde 21 olan bu oran önemli bir sıçrama kaydediyor. Temmuz 2023'te CEO'ların yüzde 37'si herhangi bir dönüşüm planı olmadığını söylerken "CEO Görünümü 2024 Araştırması"nda ise bu oran sadece yüzde 5 olarak belirtiliyor.

Jeopolitik riskler kurumsal stratejinin ayrılmaz parçası

CEO'lar gelecek 12 ay içinde dünya nüfusunun yarıdan fazlasının oy verme kabinine gideceği göz önüne alındığında, CEO'lar jeopolitik risklerin ve potansiyel iş etkilerinin son derece farkında. Ankete katılanların yüzde 78'si, popülist hareketlerin jeopolitik belirsizliği artırması ve ticari zorluklar oluşturmasından endişe duyuyor. Ankete katılanların yüzde 76'sı, 2024'teki büyük seçimlerde yapay zekanın siyasi olarak kötüye kullanılması konusunda da endişeli.

CEO'ların çoğu, kuruluşlarının jeopolitik belirsizliği karar alma süreçlerine entegre etme becerisinden emin olsa da katılımcıların yüzde 48'i jeopolitik riskleri yönetmek için aktif süreçlerinde iyileştirme yapılması gerektiğine inanıyor.