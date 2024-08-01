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Cevdet Yılmaz: Enflasyonda gelecek yıl 10’lu rakamları göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, gelecek sene enflasyonda 10’lu rakamların görüleceğini söyledi.

01 Ağustos 2024 | 09:37
Cevdet Yılmaz: Enflasyonda gelecek yıl 10’lu rakamları göreceğiz

 Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınına katılan Cevdet Yılmaz şöyle konuştu:

“Haziran'la başlayan dezenflasyon süreci var. Temmuz enflasyonu geldiğinde bunun devam ettiğini göreceğiz. Temmuz'da bir miktar fazla gelebilir. Özel alandan kaynaklanan geçici yükseliş olabilir. Temmuz'da beklentimiz baz etkisi, program etkisiyle 60'lı rakamları göreceğimizi düşünüyoruz. Bir sonraki ay 50'li ve sonra 40'lı rakamları göreceğimizi tahmin ediyoruz. 

Dezenflasyon süreci bu yıl devam edecek. Beklentilerde iyileşmeyi getirecek diye düşünüyoruz. Çok düşük enflasyon beklentisi var profesyonellerde. Bir yıl sonrası için yüzde 30 beklentiyi ifade ediyorlar. Bir süre sonra inanıyorum ki, yaz dönemindeki kırılmayla birlikte vatandaşımızdaki beklentiler hedeflerimize yansıyacak. 

Gıdada tam arzu ettiğimiz yerde değiliz. Bir taraftan yapısal reform, tarım politikalarımız çok önemli. Planlı tarım, hayvancılığa destek gibi farklı kanallarla arz yönlü olarak bakıyoruz. En yapışken enflasyon hizmet enflasyonudur. Onunla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Gelecek yıl 10'lu rakamları göreceğiz.”

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